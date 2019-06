El 54% de las mujeres están en puestos de dirección y mando en las cooperativas de trabajo

Durante la presentación del estudio, la directora de Coceta, Paloma Arroyo, ha afirmado que este avance es "muy significativo". Además, ha señalado que el perfil de las mujeres en las cooperativas de trabajo se caracterizada por mujeres casadas, jóvenes y con formación elevada.

Para Arroyo, la cooperativa es una fórmula empresarial que permite la conciliación y, además, las medidas de flexibilidad son las que permiten que la mujer no solo trabaje, sino que "cuide de sí misma y de la familia".

También ha destacado que en el último año ha aumentado en siete puntos el número de socias indefinidas y ha añadido que las cooperativas de trabajo son un claro ejemplo de equidad de género. Además, considera que hay que incrementar la participación de la mujer en el mundo laboral para aportar también mayor riqueza a las empresas.

También ha instado a elaborar un catálogo de buenas prácticas en equidad de género, para que pueda servir para su transposición a otras cooperativas, ya que "lo que no se ve, no se ama y lo que no se ve en materia de conciliación de cooperativas, difícilmente se puede implantar en otras", ha añadido.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha destacado que en España existen más de 19.370 cooperativas, que emplean a más de 384.000 personas, de las cuales el 48,9% son mujeres, lo que implica casi una total equiparación numérica.

No obstante, Valerio ha dejado claro que aunque las mujeres han ido ganando terreno poco a poco en España de manera imparable, todavía "queda mucho camino por recorrer y mucho que hacer para que la igualdad formal sea real en la vida cotidiana".

La vicepresidenta de Coceta, Malena Riudavets, ha señalado que las tendencias actuales son complicadas y que la brecha de género tardará 100 años en cerrarse en más de 106 países. "El trabajo de las mujeres sigue sin tenerse en cuenta y solo 60 países han mejorado su brecha", ha apuntado, tras resaltar que España todavía sigue estando en el puesto 25 en el ranking de igualdad de género, pese a las mejoras implantadas.

"Invito a las cooperativas y al resto de empresas a abordar la igualdad de género. Apostemos por el cooperativismo para empoderar a la mujer", ha remarcado. Por su parte, el presidente de Coceta y Cpees, Juan Antonio Pedreño, ha afirmado que las cooperativas son un ejemplo de democracia en el trabajo y ha resaltado que el cooperativismo está apostando por la mujer.

De hecho, ha apuntado que el 50% del empleo de las mujeres se está creando en el mundo de la cooperativa. "El movimiento cooperativo busca mantener a las personas, a las mujeres y a los hombres, porque es básico para recuperar los pueblos abandonados y evitar que se siga creciendo en el abandono de las personas", ha añadido.