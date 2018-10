El 80% de los españoles cree que su pensión no bastará para mantener su nivel de vida, según Abante

De acuerdo con este estudio, los españoles de 30 a 45 años son los más pesimistas respecto al mantenimiento de su poder adquisitivo y del sistema público de pensiones, por lo que muestran una mayor disposición a formarse ahora para prolongar su carrera laboral.

La mayoría de los españoles cree que tendrá que jubilarse más tarde de lo que desean para poder mantener su poder adquisitivo durante su jubilación, hasta el punto de que dos tercios de los encuestados piensa que cuando deje de trabajar no tendrá el mismo nivel de vida que en la actualidad.

Según el estudio, a casi el 70% de los españoles ahorradores les preocupa no tener dinero suficiente para mantener su nivel de vida durante la jubilación y más de la mitad piensa que no está haciendo lo suficiente para conseguir este objetivo.

Solo el 45% cree que sus finanzas están preparadas para la jubilación en caso de que vivan cien años. "Preocupan las finanzas de cara a la jubilación, pero no se realiza una planificación financiera adecuada para vivir durante esos años", apunta Abante, que también destaca que los españoles que se preparan económicamente para la jubilación cada vez comienzan a planificarse antes.

Así, los más jóvenes son los que empiezan a concienciarse antes: el 34% de los encuestados de entre 30 y 45 años comenzó a ahorrar para la jubilación cuando tenía entre 20 y 29 años, y la franja de edad más común en la que comienzan los preparativos económicos para la jubilación se encuentra entre los 30 y los 49 años.

Entre el 67% de los españolas que sí está tomando medidas económicas para su jubilación, la mitad afirma que cuenta con asesoramiento financiero, sobre todo en el grupo de más de 55 años. La mayoría de los españoles que ahorran para la jubilación destinan entre el 6 y el 25% de sus ingresos a este objetivo.

El grupo más amplio, casi el 40%, dedica entre el 6% y el 10% de sus ingresos y son los que tienen más patrimonio los que destinan un mayor porcentaje.

PLANES DE PENSIONES, EL INSTRUMENTO MAYORITARIO

De acuerdo con los resultados del estudio, la contratación de productos financieros es el principal recurso para la planificación a largo plazo.

En concreto, para el objetivo de jubilación, la amplia mayoría asegura tener planes de pensiones (el 70% de los que ahorran para este fin), mientras que el 61% dice que lo hace a través de depósitos o cuentas remuneradas y un 44% explica que lo hace a través de fondos de inversión.

Cuatro de cada diez españoles que no toman medidas específicas para financiar la jubilación confía en que la pensión pública cubrirá sus gastos. En el total de quienes sí toman y no toman medidas, el 13% confía en el sistema público para mantener su nivel de vida, mientras que el 87% no confía en ello, un pensamiento que es más común entre las personas de entre 46 y 55 años.