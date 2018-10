El 96% de los españoles pide un pacto de Estado de pensiones y un 80% apoya la subida de este año

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la 'Encuesta sobre Jubilación y Hábitos de Ahorro de los españoles', elaborada por el Instituto Santalucía, que refleja que una amplia mayoría de los españoles (95,8%) cree necesario un pacto de Estado por las pensiones para blindar el sistema y hacerlo sostenible en el largo plazo.

A la espera de que el Pacto de Toledo realice todas sus recomendaciones, que marcarán la hoja de ruta a seguir por el Gobierno, el Ejecutivo ha anunciado que la revalorización de las pensiones para el próximo año será conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Según la encuesta, ocho de cada diez ciudadanos (79,1%) se muestran a favor de la subida generalizada para todas las pensiones recogida en los Presupuestos Generales del Estado para este año, aunque tres cuartas partes (74,2%) creen que el coste de prolongar las subidas de las pensiones durante años sucesivos recaerá sobre las generaciones futuras.

Además, el estudio refleja que tres de cada diez españoles (29,8%) admiten que no entienden por qué el sistema, en su formato actual, no es sostenible, lo que "evidencia la necesidad seguir llevando a cabo una labor de información y educación financiera, desde todos los sectores", subraya el director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez.

LA JUBILACIÓN ES LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN PERO EL 55% NO AHORRA

La encuesta también refleja que la jubilación sigue siendo la principal preocupación para los españoles en términos financieros, e incluso ha subido en tres puntos porcentuales en un año, hasta el 66,9%. A la jubilación le siguen la compra de la vivienda o la hipoteca (43,5%), el pago de los estudios superiores (23,9%), la viudedad (19,3%) y el nacimiento del primer hijo (19,2%).

A pesar de la preocupación que genera la jubilación, más de la mitad de los españoles (55%) admite que aún no ha comenzado a ahorrar para su jubilación, debido a que la mayoría (casi el 70%) reconoce que no puede permitírselo económicamente, aunque el 22,3% tiene intención de empezar a ahorrar en el futuro. Solo un 8,4% no ve necesario destinar parte de sus ingresos a planificar su jubilación.

Por otra parte, de entre las personas que sí se han empezado a plantear cómo financiarán su jubilación, el 65,9% cree que lo hará a través de ahorros y un 43,8% opta por productos específicos como planes de pensiones o fondos de inversión. El 13,6% asume, incluso, que necesitará ayuda de sus familiares.

El director del Instituto Santalucía ve "fundamental" fomentar la cultura del ahorro y que los ciudadanos tengan "todas las herramientas y la información necesaria para hacer una adecuada planificación financiera que les permita cumplir con sus expectativas de futuro".