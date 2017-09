Los españoles esperan que el 65% de sus ingresos durante la jubilación proceda del Estado

Así se extrae del 'Estudio de Preparación para la Jubilación 2017' que Aegon realiza en 15 países de Europa, Asia, América y Australia, y que muestra que, frente a la media global del 46%, los españoles estiman que el 65% de sus ingresos durante su jubilación provendrá del sistema público.

Esta dependencia del sistema público de pensiones es inversamente proporcional a la edad dado que se reduce notoriamente en las generaciones más jóvenes. Así, los españoles de entre 35 y 44 años esperan que el 64% de sus ingresos sean del Estado; en la franja de edad entre los 25 y 34 esta cifra se reduce al 48%, mientras que los españoles más jóvenes de la muestra, de entre 18 y 24 años, reducen los ingresos de la administración pública al 44%, 21 puntos menos que la media nacional.

En cualquier caso, el 52% de los encuestados reconoce estar muy preocupado, el 38% bastante preocupado y el 7% afirma estar poco o nada preocupado. "Las generaciones más jóvenes ya tienen interiorizado que no pueden relegar el bienestar de su retiro en un sistema público cuya viabilidad está en entredicho", señala el consejero delegado de Aegon España, Jaime Kirkpatrick.

ESPAÑA, PENÚLTIMA EN PREPARACIÓN DE LA JUBILACIÓN

Conforme al Índice de Preparación para la Jubilación de Aegon (ARRI, por sus siglas en inglés), España se sitúa en los últimos puestos de los 15 estados encuestados, solo por delante de Japón, lo que representa una escasa preparación para la jubilación.

A pesar de haber mejorado ligeramente con respecto al año pasado, España obtiene en el índice ARRI una puntuación de 5,1 sobre 10, casi un punto menos que la media internacional (5,9).

Pese al bajo nivel de planificación y ahorro de los españoles en comparación con la media internacional, el 63% de los encuestados espera poder retirarse a los 65 años o antes. Por su parte, un 24% de la muestra espera poder jubilarse en la franja de los 66 y los 69 años mientras que un 10% lo pospondría a los 70 o más años.

A diferencia de otros países de Europa más previsores, en España "muchos ciudadanos están convencidos de que podrán dejar de trabajar al alcanzar la edad ordinaria de jubilación y mantener un ritmo de vida similar al de la etapa laboral pese a no tener un nivel de ahorro suficiente".

UN 29% DE AHORRADORES HABITUALES

El estudio también diferencia ahorradores habituales (aquellos que ahorran de forma continua para la jubilación), ahorradores ocasionales (lo hacen de forma esporádica), ahorradores aspiracionales (no ahorran para su jubilación pero tienen la intención de hacerlo), ahorradores en el pasado (no están ahorrando en la actualidad pero sí lo hicieron en el pasado) y no ahorradores (nunca han ahorrado ni tienen intención de hacerlo).

Atendiendo a esta clasificación, solo el 29% de los españoles -frente al 39% de la media global- asegura ahorrar de forma periódica para su jubilación. El porcentaje de ahorradores habituales en 2017, aunque diez puntos menor que la media internacional, es dos puntos superior con respecto al estudio del 2016.

Por su parte, un 26% de los encuestados afirma que ahorra solo ocasionalmente y un 15% reconoce que en la actualidad no está ahorrando pero sí pudo hacerlo en el pasado.

Por último, un 22% de los españoles reconoce que no está ahorrando para su jubilación pero sí tiene intención de hacerlo en el futuro, mientras que el 8% restante asegura que no ahorra nada ni tiene intención de hacerlo.

MEJOR SALUD, MEJOR PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Respecto a la salud, los españoles que gozan de un estado de salud excelente son muy conscientes de la necesidad de mantener una planificación financiera (61%), son previsores (19%) y ahorradores habituales (42%), conocen con precisión a cuánto asciende su ahorro personal para la jubilación (56%) y creen que disfrutarán de una buena jubilación (30%).

Los españoles con una salud buena o aceptable son menos conscientes de la necesidad de una planificación financiera (39% y 44%, respectivamente), son menos previsores (16% en ambos casos), ahorran habitualmente en menor medida (27% y 24%), saben con menos precisión a cuánto asciende su ahorro privado para la jubilación (55% y 42%, respectivamente) y, por último, tienen menos confianza en que tendrán una buena jubilación (7% en ambos supuestos).

Esta relación directa entre la salud y la preparación para la jubilación también se refleja en el índice ARRI, ya que quienes tienen una salud excelente obtienen una puntuación media de 6 puntos sobre 10 mientras que esta cifra se reduce a 4,9 entre los que tienen una salud buena o aceptable.