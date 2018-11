Siete de cada 10 españoles que buscan empleo consideran acceder a un contrato temporal como principal opción

El 72,1% de los españoles que se encuentran en búsqueda de empleo considera acceder a un contrato temporal como una de sus principales opciones, según ha informado PageGroup tras analizar el Índice de Confianza Laboral referente al tercer trimestre del 2018.

Los menores de 30 años son los más predispuestos a optar por este tipo de contrato temporal (82,1%), mientras que los adultos de entre 31 y 49 años son los más reacios (68,4%).

En cuanto a las razones, el principal motivo que alegan los encuestados para trabajar con un contrato temporal es la posibilidad de enriquecer sus habilidades y adquirir una mayor experiencia. Un dato más significativo en el caso de las mujeres (59,7%) que en los hombres (50%).

Los españoles que llevan más de tres meses buscando activamente empleo aceptarían un trabajo temporal por la imposibilidad de encontrar nada permanente (46,4%).

Por otro lado, los españoles que prefieren un contrato de carácter fijo es porque ven problemas en el temporal. Al 52,5% de los mayores de 49 años les preocupa no sentirse comprometidos con la empresa en un contrato temporal, mientras que para los menores de 30 y los adultos entre 31 y 49 años no les aporta la suficiente estabilidad financiera. El 30,9% de los que llevan más de tres meses buscando trabajo están cansados de los contratos temporales y no lo aceptarían.

LA RELACIÓN CON SUS SUPERIORES Y COMPAÑEROS, EL FACTOR MÁS IMPORTANTE

El estudio afirma que para el 97,7% de los empleados españoles, la relación con sus superiores y compañeros es el factor más importante, seguido de la oferta de formación (93,6%) y la conciliación laboral (91,3%).

Las escasas oportunidades de promoción destacan por ser uno de los factores con los que menos satisfechos están (58%). El 48,7% tampoco está conforme con su salario.

Sin embargo, el 58,1% cree que encontrará trabajo en menos de tres meses, y el 48,5% considera que mejorarán sus condiciones en cuanto a conciliación laboral. Además, los españoles sitúan en un 52% su confianza en la mejoría del mercado laboral, un 6,6% más respecto al ejercicio anterior.