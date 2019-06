Trabajo

http://www.teinteresa.es/empleo/trabajo/empleados-motivados-trabajo-actualmente-Hays_0_2254574587.html

4 de cada 10 empleados no están motivados con su trabajo actualmente, según Hays

El 40% de los empleados españoles no se encuentra motivado con su trabajo y se está planteando un cambio, de acuerdo con el informe 'What Workers Want' presentado hoy por la consultora de recursos humanos y selección Hays.