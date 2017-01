Seis detenidos en el operativo en UGT-Asturias relativo a irregularidades en fondos de formación

Según ha confirmado el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, la operación se ha desarrollado desde esta mañana al amparo de las diligencias que tiene abiertas por las presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para formación del sindicato UGT.

Concretamente el Juzgado ha ordenado el registro de tres sedes sociales domiciliadas en el mismo edificio de la Plaza General Ordóñez de Oviedo: la de la Unión Regional de Asturias de la UGT, la delegación del Instituto de Formación y Estudios Sociales en Asturias (IFES) y la empresa Iniciativas para la Formación en Asturias (Infastur).

En el marco de la misma operación han sido detenidas en distintos puntos del Principado seis personas. Además de Justo Rodríguez Braga han sido detenidos miembros del sindicato, de IFES y de Infastur, directamente relacionados, por su cargo actual o anterior, con la administración y gestión de las subvenciones para formación.

Los detenidos están siendo trasladados a la Comandancia de Oviedo, donde se practicarán las diligencias pertinentes y, al término de las mismas, pasarán a disposición judicial, sin poder precisar aun el día concreto en que lo harán.

EXHAUSTIVO REGISTRO

Otras fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han explicado que, en principio, no se prevén más detenciones a lo largo del día y que los detenidos son personas vinculadas a la dirección del sindicato en la etapa de Rodríguez Braga, quien decidió no optar a la reelección en 2016 y que ha sido sucedido por Javier Martínez Lanero. No se descarta que puedan haber registros durante el día en otros lugares relacionados con el caso.

Fue hace poco más de un año cuando el fiscal Gabriel Bernal formuló denuncia ante el juzgado por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo por el sindicato UGT a través de su fundación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales.

Las diligencias de investigación se incoaron en el mes de diciembre de 2014, tras un informe presentado en Fiscalía por la UCO denunciando una relación de hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental.

El fiscal señalaba que los hechos se referían, en esencia, a una supuesta acutación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo desde un tiempo no precisado, pero que se remontaría a muchos años atrás, por el sindicato UGT, a través de su fundación IFES, con sede en Madrid y con delegaciones territoriales, para la realización de actividades formativas y de estudios sociales.

En el informe se indicaba que los hechos guardaban semejanza con los que se estaban investigando en otro procedimiento penal abierto en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. Precisamente, a raíz de la amplia difusión pública de esa información, la unidad policial habría recibido información por parte de una persona sobre la existencia de hechos similares relacionados territorialmente con Asturias.

Desde el sindicato UGT, ya en el tiempo que se conoció la denuncia del fiscal, insistieron en todo momento en la "absoluta legalidad" de las actuaciones llevadas a cabo en materia de formación y consideró "sorprendente" que la denuncia llegase tras un año de investigación en la que no se habían encontrado pruebas. También pedían que el caso se esclareciese de forma definitiva, porque el asunto estaba haciendo mucho daño al prestigio de la organización.

La operación de este martes ha consistido en un exhaustivo registro en la oficina central de UGT en Asturias, en pleno centro de Oviedo. Una decena de agentes irrumpían antes de las 9.00 horas y centraron su trabajo fundamentalmente en la primera planta.

UGT-Asturias ha emitido un comunicado tras los registros en los que ha vuelto a insistir en que siempre ha actuado de acuerdo con la legalidad vigente y la normativa y ha mostrado su disposición a colaborar con la Justicia en todo lo necesario. Hasta el momento, nadie del sindicato ha hecho declaraciones a los medios de comunicación en medio de un mutismo total entre trabajadores y dirigentes, del sindicato, aunque se espera que el actual secretario de la organización, Javier Fernández Lanero, hable con los periodistas en las próximos minutos.