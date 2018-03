La contratación aumentará un 6% esta Semana Santa, según ANAC

No obstante, debido al mal tiempo y a las bajas temperaturas, ANAC observa que las empresas están retrasando las contrataciones, a la espera de una mejora de la climatología.

Así, las ofertas laborales de febrero de este año apenas han llegado a las 3.000, mientras que en igual mes de 2017 habría más de 4.700 vacantes relacionadas con estos sectores.

En cuanto a los perfiles educativos mínimos requeridos por el sector de la hostelería para Semana Santa, ANAC señala que existe una mayor demanda de perfiles relacionados con estudios ESO o inferiores (6,15%) frente al 5% de la Formación Profesional o Bachillerato.

No obstante, el 86,68% de las empresas no ofrecen información sobre los estudios que requieren para cubrir sus vacantes, porque, según ANAC, no es un valor que se tenga en cuenta en la selección de personal para épocas vacacionales.