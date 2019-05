Uno de cada cinco autónomos trabaja todos los días, "sin descansar ni desconectar", según ATA

El 78% de los autónomos asegura que trabaja nueve horas o más al día, mientras que un 28% afirma que "pasa la mitad de su día trabajando" y que su jornada laboral es de 11 o más horas. Por otro lado, casi un 30% de los encuestados ha resaltado que su jornada no baja de las 10 horas diarias.

Así, según el informe realizado por ATA, la media de horas semanales que los autónomos dedican a su negocio oscila entre las 45 y las 65 horas semanales. No obstante, hasta un 30% de los encuestados ha apuntado que trabaja entre 55 y 65 horas y tan solo un 1% de los autónomos encuestados dedican más de 65 horas o menos de 35 horas a la semana.

En concreto, sobre el descanso, casi un 20% de los autónomos españoles ha afirmado que no descansa ningún día "ni desconecta del todo".

Por otro lado, el informe señala que el 73% de los autónomos disfrutan de menos de 20 días de vacaciones anuales y que tan solo el 5% tiene más de 30 días de descanso al año.

"Nos ponemos enfermos, pero vamos a trabajar", ha señalado el secretario general de ATA, José Luis Perea, que ha apuntado también que el 66% de los autónomos "no se ha cogido ninguna baja en los 12 meses precedentes".

Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha resaltado que los trabajadores por cuenta propia trabajan de media dos jornadas más a la semana de lo que lo hacen la media de los asalariados.

"Menos mal que los autónomos no tienen que registrar su horario, porque descolocarían a cualquier aplicación", ha remarcado Amor, que también ha señalado que "las vacaciones siguen siendo tabú, porque aunque los trabajadores por cuenta propia cogen vacaciones, no desconectan".

El estudio también señala que el 76% de los autónomos no se ha cogido ni un día de baja y ha ido a trabajar enfermo. "No son súper héroes, pero lo parecen", según Amor, que ha hecho hincapié en que cuando un autónomo se da de baja es "porque realmente está mal y no puede hacerse cargo de su negocio".

Así lo ha señalado, tras afirmar que la cifra de autónomos de baja por enfermedad es muy inferior a la de los trabajadores por cuenta ajena, pero asegurar que "los días de media de las bajas son mucho más largos".

Concretamente, los autónomos que estuvieron de baja por enfermedad lo hicieron por una media de 92 días, cifra que representa casi el triple que la media de días que pasaron de baja por enfermedad los asalariados (39 días). Por género, del 76% de los autónomos que han trabajado enfermos, el 88% eran mujeres y el 64%, hombres.

Por otro lado, para ATA es imprescindible aprobar medidas para facilitar la conciliación de los autónomos, ya que la cantidad de horas de trabajo que realizan al día "dificulta la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores por cuenta ajena".

Para la mayoría de los encuestados, el principal motivo por el que no pueden conciliar como les gustaría es la dedicación que exige el negocio y "el exceso de trabajo que tienen para sacarlo adelante".

Amor cree que es necesario que se siga trabajando para seguir ganando derechos sociales. "Pedimos más medidas que faciliten la conciliación y nos otorguen más derechos sociales", ha apuntado, tras dejar claro que "los autónomos quieren tener la posibilidad de descansar y conciliar".