Ocho de cada diez autónomos se oponen a una subida de cotizaciones en 2019, según ATA

Preguntados por cómo acogerían una actualización de sus cotizaciones similar a la de los últimos años (entre 3 y 4 euros de cuota más al mes), el 64% de los autónomos encuestados por ATA también se opondría, el 32% no lo vería mal y el 4% no sabe o no contesta.

Entre los autónomos que fueron entrevistados, el 68% cotiza en alguna de las bases mínimas, el 23% por una base superior a la mínima pero inferior a los 2.000 euros, y el 9% cotiza por una base superior a 2.000 euros al mes.

El 71% asegura que no puede cotizar por una base superior a la que tiene actualmente, y el 29% podría, pero no lo hace por diversos motivos. Entre dichas razones, el 42% señala que tiene seguros y planes alternativos, mientras que uno de cada tres (36%) no cotiza más por falta de confianza en el sistema y el resto (22%) ofrece otras justificaciones.

El 31% de los autónomos asegura que estaría dispuesto a cotizar más si hubiera más prestaciones para el colectivo (cese actividad, riesgos profesionales, formación...), mientras que el 61% se opone y el 8% no sabe o no contesta.

Concretamente, y en lo que respecta a hacer obligatoria la cotización por cese de actividad, el 71% de los autónomos no quiere pagar por esta contingencia, frente al 12% que se muestra a favor y un 17% que no sabe o no contesta.

TRES DE CADA CUATRO APOYAN CUOTA REDUCIDA SI SE INGRESA MENOS DEL SMI

En lo que sí parecen estar a favor los autónomos de manera mayoritaria es en establecer una cotización reducida a aquellos que facturen por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), esto es, unos 12.600 euros al año. Así lo aseguran el 76% de los encuestados, si bien un 14% no lo considera lógico.

El 43% de los autónomos aprueba adaptar su cotización a los ingresos reales, por el 39% que se niega y prefiere el sistema actual y el 18% que no sabe no contesta.

"Seamos claros. Los autónomos pueden elegir su base de cotización entre 932 euros mensuales y 3.804 euros al mes y así poder tener mejor pensión y es lo que quieren seguir haciendo. Los que cotizan en la mínima es porque la mayoría no puede pagar más. Subirles la cotización de forma obligatoria es asfixiarles", argumenta el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

En su opinión, obligar a los autónomos a cotizar más provocaría que muchos de ellos quedaran fuera del sistema. "Más del 60% de autónomos no puede cotizar más de lo que lo hace. ¿De dónde pretenden que saquemos el dinero para pagar más impuestos y cotizaciones?", se ha preguntado Amor, que ha denunciado que el "cabreo" de los autónomos "va en aumento con este ir y venir de noticias" acerca de sus cotizaciones.