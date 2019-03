Valerio recuerda que "sin igualdad" no solo no habrá trabajo justo e inclusivo, sino que "no habrá futuro"

Trabajo

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado que "sin igualdad de género no sólo no habrá un futuro del trabajo justo e inclusivo, sino que no habrá futuro".