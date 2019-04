Valerio recuerda al PP que ya descartó un sistema de cuentas nocionales en 2013

"Lacalle y el presidente del PP, Pablo Casado, son los que tienen que aclarar lo que quieren", ha señalado la titular del Ministerio en una entrevista concedida a 'Al Rojo Vivo', tras resaltar que el PP creó un comité con este pensamiento y finalmente desechó la posibilidad de que se plantease el modelo suizo en 2013.

Valerio ha respondido a la propuesta de Daniel Lacalle de crear un sistema de cuentas nocionales como el sueco. Así, la ministra ha dejado claro que se tiene que reorientar el sistema de Seguridad Social y el sistema impositivo hacia una fiscalidad progresiva y justa.

"Cuando empiece a haber mayor impacto, vamos a necesitar la financiación de las prestaciones contributivas, no solo con cotizaciones, sino inyectar impuestos y garantizar el poder adquisitivo de las pensiones", ha apuntado, tras insistir en que "es fundamental" no introducir la semilla de la duda, ya que todo lo que sea de pensiones hay que hacerlo en el Pacto de Toledo.

"Se está respetando el poder adquisitivo de las pensiones y desde luego es fundamental no introducir la duda y la incertidumbre" ni en los jubilados actuales ni tampoco en las generaciones que se jubilarán próximamente o en los jóvenes, según ha resaltado Valerio.

La ministra ha insistido en que cualquier modificación del sistema público de pensiones se tiene que hacer teniendo en cuenta el Pacto de Toledo, donde están todos los grupos; la mesa del diálogo social y con "con la certidumbre de que esa cotización va a servir para que los jubilados tengan una pensión digna".

Por otro lado, sobre las declaraciones del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, en las que abogaba por acabar con la prestación de viudedad en las rentas más altas, Valerio ha asegurado que no las compartía. "Las opiniones personales, pueden ser respetables. Yo, desde luego, no lo comparto en absoluto y me da igual de quien venga esta opinión", ha resaltado.

Así, ha dejado claro que las pensiones de viudedad se van a seguir pagando. Por otro lado, Valerio ha señalado que lo que hay que hacer es tirar para arriba de las pensiones más bajas y dar "un plus de ayuda" a las personas que están en "peor" situación.

Preguntada sobre la vinculación de las pensiones al IPC, Valerio ha dejado claro que hay que modificar la ley de 2013 y hacer una nueva que garantice la revalorización las pensiones según el IPC real.