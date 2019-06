Valerio dice que la OIT y el diálogo tripartito son "más importantes que nunca"

Durante su intervención en la 108 Conferencia Internacional de Trabajo que se celebra en Ginebra (Suiza), Valerio ha defendido la importancia de seguir luchando en favor de la justicia social y el trabajo decente, un factor que en el seno de la OIT se considera clave para luchar contra la pobreza y que "hoy sigue siendo tan necesario como lo era en 1919".

En este sentido, ha recordado el mandato fundador de la Conferencia de Washington de 1919 ("si deseas la paz, cultiva la justicia") y ha remarcado que estos principios deben ser de nuevo la guía que convierta los desafíos del futuro en un "factor de progreso económico y social" para asegurar que el progreso "no deje a nadie atrás".

Asimismo, ha indicado que el futuro del trabajo y los nuevos retos exigen un compromiso colectivo, "un esfuerzo de coherencia en las políticas, tanto a nivel nacional como internacional". Por ello, considera que "la OIT y el diálogo tripartito son hoy más importantes que nunca".

Estos retos derivan de la revolución tecnológica, la globalización y los desafíos medioambientales, con mercados de trabajo cambiantes que recrudecen las desigualdades y que "aúpan a los populismos", pero que, según la ministra, no son mayores que los que enfrentaba esta organización en el momento de su fundación, hace cien años.

MÁS PROTECCIÓN SOCIAL FRENTE A NUEVAS FORMAS DE EMPLEO

En su intervención, Valerio ha subrayado la importancia de que la Declaración del Centenario sobre el Futuro del Trabajo sea "robusta y duradera", que reafirme la cooperación multilateral entre los países y que sitúe los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas; en particular, el trabajo decente "en el corazón de su actividad".

En ese sentido, ha abogado por la cooperación multilateral entre los países como una forma de actuación que en la coyuntura global actual considera "absolutamente imprescindible" para poder hacer frente a las fuertes asimetrías que presentan las economías y los mercados de trabajo de todos los países.

También ha remarcado la necesidad de apoyar a las personas en las transiciones del futuro del trabajo con una "mayor protección social frente a las nuevas formas de empleo" y con el reconocimiento de la formación a lo largo de la vida, garantizado por el esfuerzo colectivo. "Invertir en las capacidades de las personas y apoyarlas en las transiciones será fundamental para promover empresas sostenibles y más mejores empleos", ha apostillado.

Igualmente, ha destacado el compromiso del Gobierno español con la igualdad de género, que ha convertido en una de sus "señas de identidad". "Sin igualdad de género no sólo no habrá un futuro del trabajo justo e inclusivo, sino que no habrá futuro", ha enfatizado.

La ministra en funciones ha dicho que sigue "muy de cerca" la discusión de la comisión sobre violencia y acoso en el trabajo y expresó su confianza en que el Convenio y la Recomendación que salgan de esta Conferencia sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo se conviertan en instrumentos definitivos para acabar con esta lacra social.

ENCUENTRO CON EL G-20

Tras su intervención en la 108 Conferencia Internacional de la OIT, Valerio asistirá a una cena de trabajo de los ministros de Trabajo y Empleo del G-20.

En el encuentro, la ministra expresará el "firme compromiso" de su Gobierno de seguir aumentado la población activa ocupada, después de que España encabezara en 2018 la creación de empleo en Europa, lo que permitirá redistribuir mejor los beneficios del crecimiento económico y garantizar que "nadie se quede atrás".