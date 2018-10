Uatae denuncia que en la última década se han perdido 166.520 autónomos jóvenes

Para la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) las principales causas de esta coyuntura son: motivos económicos, es decir, falta de financiación; la falta de protección; o que la motivación principal no sea querer hacer una propuesta de valor, sino la incapacidad de encontrar un trabajo por cuenta ajena o hacerlo en condiciones precarias.

Uatae ha destacado que las nuevas afiliaciones de jóvenes al RETA no han conseguido eliminar la brecha de género en el trabajo autónomo, que se manifiesta también en la desigualdad de género en el conjunto (63,3% son hombres y el 36,8% mujeres).

Además, ha denunciado que la mayor tasa de pluriactividad en los autónomos (del 10%) se encuentra, precisamente, en la población joven ante la falta de ingresos suficientes por una actividad.

Por otro lado, Uatae ha añadido que mientras los autónomos extranjeros ven oportunidades de negocio en España, los jóvenes españoles deciden trasladarse al extranjero ante la falta de facilidades en el trabajo por cuenta propia.

Para la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, no es cierto que en España los jóvenes no tengan espíritu emprendedor, que no tengan buenas ideas de negocio o que no quieran trabajar, igual que no es cierto que las mujeres sean menos emprendedoras que los hombres.

Landaburu ha concluido que el problema de los últimos años es que se ha enfocado el emprendimiento desde la perspectiva de una alternativa laboral ante la falta de empleo asalariado, pero sin fomentar ni mejorar la protección social y los problemas reales de la juventud a la hora de emprender.