UPTA pide a Unidos Podemos que no use a los autónomos como "conejillos de indias"

En esta línea, Abad ha asegurado que no le gustaría que los trabajadores autónomos se encontrasen con un experimento. Además, ha asegurado que "no sabe de dónde ha salido la propuesta" de Unidos Podemos, ya que, según Abad, no se ha hablado con las organizaciones para tener una propuesta "más exhaustiva" y saber de lo que se ha hablado en el seno de la Comisión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Unidos Podemos presentó ayer el documento 'Presupuestos con la gente dentro. Democracia es Estado social', donde se incluía, entre otras medidas, que los autónomos paguen el IVA en el momento en que han cobrado el servicio, que se rebaje la cuota mínima por la que tienen que pagar o la lucha contra los falsos autónomos.