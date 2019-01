UGT afirma que no tiene "ningún interés" debatir sobre la mochila austriaca sin cerrar los temas pendientes

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, le ha trasladado al Gobierno que no tiene "ningún interés" en debatir sobre la implantación de la mochila austriaca en España sin antes cerrar los temas plasmados en papel con los interlocutores sociales en las mesas del diálogo social.

Así lo ha señalado Álvarez en un encuentro con los medios tras la presentación del proyecto 'Formación en competencias digitales para profesionales' (acuerdo de colaboración que el sindicato tiene con Google), donde ha asegurado que "el Gobierno tiene que ser consciente de que hay temas en los que hay un interés de consenso como para que se puedan resolver".

"A esto nos vamos a dedicar", ha apostillado el secretario general del sindicato, tras insistir en que no cuenten con él para hablar de la mochila austriaca sin antes saber qué va a pasar con la ultraactividad, con el control horario o con la prevalencia de los convenios colectivos.

En esta línea, ha hecho hincapié en que la implantación de una mochila austriaca en España no se ha planteado en la mesa del diálogo social, "ni ahora ni en el pasado". Así, el líder sindical ha dejado claro que no quiere conocer esta medida si no es en este marco de negociación.

Según Álvarez, el país tiene "una habilidad especial" cuando se tienen unos temas "más o menos cerrados" para ponerse "loco" y empezar a hablar de otros. "No voy a hablar si no es en el contexto de una propuesta que lleve el Gobierno antes de dar respuesta a estos cuatro temas (ultraactividad, control horario, prevalencia de convenios colectivos y derogación de la reforma de pensiones)", ha apostillado.

El secretario general ha dejado claro que el Gobierno tiene que ser el que dé el paso para cerrar estos acuerdos y ha afirmado que hay un consenso amplio entre los grupos parlamentarios para revalidarlos.

Álvarez le ha pedido al Ejecutivo que vaya a la mesa del diálogo social "si tiene algo que decir". Sin embargo, ha confirmado que tiene confianza en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no va a llegar a ningún acuerdo con nadie sin que antes pase por las mesas del diálogo social.

No obstante, ha afirmado que las organizaciones sindicales ya se han adelantado a esta situación tras convocar una asamblea de delegados que se celebrará el próximo 8 de febrero en Madrid para "calentar motores". "El Gobierno, que sea consciente de que o hay decretos o hay movilizaciones", ha añadido.

"Lo que tiene que saber el Gobierno, este, el anterior y el que venga, es que las organizaciones sindicales queremos desmontar los elementos fundamentales de la reforma laboral del PP", ha resaltado, tras afirmar que "o se hace con acuerdo y consenso en la mesa", o los sindicatos utilizarán la movilización como elemento "fundamental" para que se produzcan esos cambios.

Por último, ha afirmado que la mochila austriaca no está en la agenda de sindicatos y ha destacado que tampoco está en la agenda de su propio sindicato "ir un paso más allá y empezar a pensar qué se va a hacer si este tema irrumpe en la mesa o no".