UGT critica la precarización del empleo y las "deficiencias" del modelo productivo

El sindicato que lidera Pepe Álvarez recuerda que lleva muchos años reclamando un cambio de modelo productivo para basar el crecimiento en una estructura económica con sectores fuertes y estables.

Así, denuncia que se continúa con la política de "precarización generalizada", con predominio de la contratación temporal y a tiempo parcial y permitiendo contratos de muy reducida duración, donde la justificación para esa duración es "inexistente". Los contratos indefinidos en agosto han supuesto el 7,51% del total de contratos.

Paralelamente, incide en que la cobertura por desempleo se sitúa en julio en el 58,8%, ligeramente superior a la de julio de 2016, que se situó en el 57,7%, pero que deja desprotegidos a 41 de cada cien desempleados. "Es necesario mejorar la protección por desempleo, pero es ya urgente cumplir el acuerdo de prórroga del Plan Prepara y que se ponga en marcha el diálogo social para revisar la protección por desempleo, de modo que proteja más y mejor", señala.

Asimismo, cree necesario poner en marcha un plan de choque para el empleo que permita mejorar la empleabilidad de los desempleados, especialmente los que mayores dificultades tienen para acceder a un puesto de trabajo.

Además, ve inaplazable conseguir mejorar la calidad del empleo que se crea desde el momento en que se crea. A este respecto, inicide en que el empleo que se crea, "no solo es más precario, sino que se está precarizando el empleo que no lo era y que en ningún caso debiera haberlo sido". Por eso ve "urgente" derogar las reformas laborales.

Al hilo de esta cuestión, recuerda que en 2011, la tasa de temporalidad se situaba en el 25,13%, mientras que en 2016, se situó en el 26,06%.

En cuanto al turismo, señala que el Gobierno ha dicho repetidas veces este verano que constituye la principal industria de este país, tesis con la que UGT no está de acuerdo. "No, el turismo no es industria. Y aunque aporte un 11% del PIB, la industria aporta un 16%, y una estabilidad económica mucho mayor", afirma.

"Lo cierto es que ninguna economía puede mantener semejantes niveles de volatilidad en la industria. Por eso es urgente actuar en materia de política industrial y, de manera especialmente importante, controlar el abuso y el fraude en las contrataciones. Porque la realidad de las contrataciones en España no responde a una necesidad económica cierta, sino que, al contrario, pone en peligro la estabilidad", subraya.