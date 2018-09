UGT cree que el Gobierno debe "hincar el diente" a los impuestos y sólo aceptará ligar las pensiones al IPC

Así lo ha reivindicado durante su intervención en el Foro Ser Cantabria, que organiza esta emisora en la capital cántabra, y donde Álvarez ha considerado que el Gobierno de Pedro Sánchez debe "hincar el diente" al aumento de tipos, teniendo en cuenta, eso sí, que es un tema con el que no puede "quedar bien con todo el mundo".

Tras defender que España necesita recaudar más a base de impuestos, asunto en el que hay que "trabajar más a fondo", el líder ugetista ha apuntado a una subida de los directos para "cargar" a las personas en función de sus medios y de su poder adquisitivo.

Y, además, ha considerado que las empresas españolas tienen que pagar el Impuesto de Sociedades, sobre todo aquellas que no lo hacen y las que tienen un tamaño más grande.

Al hilo de lo anterior, Álvarez se ha referido a que, pese a las leyes y reglas en materia fiscal, se permiten desgravaciones que, si bien no constituyen un "fraude", para él sí lo son. Fraude que llega, en términos generales, a 80.000 millones de euros anuales, que representan un porcentaje de entre el 20 y 25% en España, casi el doble que el 12% que tiene Alemania.

De este modo, si el sistema de la Agencia Tributaria fuese "tan efectivo" como el alemán, el fraude bajaría y se podrían recaudar 40.000 millones de euros más al año, con lo que se estaría "empezando a avanzar" en este asunto.

También ha hablado de otro "fraude", el que se comete -y el sistema está "preparado" para ello- con aquellas personas que cotizan menos horas de las que realmente trabajan. Ha planteado que, ante estos casos, si el trabajador decide denunciar y es despedido, que éste no sea procedente, sino nulo. Además, ha cuestionado las sanciones que se imponen a los empresarios que realizan estas prácticas.

Álvarez ha apostado por un cambio legislativo "en profundidad" para acabar en todo el país con "el fraude" que supone cotizar por un contrato a tiempo parcial cuando el trabajo es a jornada completa, por ejemplo.

Por otro lado, el máximo representante de UGT ha reclamado que "se cumpla" el acuerdo de incremento salarial alcanzado, junto a CCOO, con CEOE y Cepyme, al ser un elemento fundamental para el objetivo de lograr el reparto de la riqueza en España. La idea es, como ha reiterado, que no haya ningún sueldo por debajo de los 1.000 euros al mes.

PENSIONES CON EL IPC, SÍ O SÍ

En materia de pensiones, ha advertido de que UGT no apoyará una resolución del Pacto de Toledo que no tenga en cuenta la inflación a la hora de revisar al alza las prestaciones. "Que no nos busquen en la mesa del diálogo para convalidar el acuerdo porque no estaremos", ha advertido.

Y, entre otras cosas, ha vuelto a reclamar la derogación de las reformas laborales que no aportan "nada positivo" al mercado de trabajo, un plan de choque por el empleo que aborde problemas del país (como limpieza de bosques y cauces de ríos), que se introduzca por el contrato relevo en sus condiciones originales, apostar por industria y por la formación, acometer una lucha integral contra la pobreza o trabajar por la igualdad.

A juicio de Pepe Álvarez, el momento actual, --y teniendo en cuenta entre otras cosas que la situación económica es "volátil" y que España suma más de tres años consecutivos de crecimiento tras la crisis aunque el reparto de la riqueza se hace de manera "desequilibrada"--, constituye "una oportunidad" para "rehacer" el país a partir de la redistribución de la riqueza y para mejorar así la calidad de vida de los ciudadanos, algo que "es posible", ha remachado.

En este contexto, ha considerado que frente a quienes quieran encontrar signos de "identidad" de España en banderas o himnos deben buscarlos en el Estado del Bienestar, pues es algo que "une" a todo el mundo.

Pero ha de ser un sistema "justo", con el que se redistribuya la riqueza, que no deje "a nadie en el camino", pues sería así un signo de "avance democrático y convivencia", ha valorado Álvarez.

Al hilo de lo anterior, a propósito de la coyuntura en Cataluña y preguntado por la participación de UGT en el proceso independentista, Álvarez ha negado tal extremo. "Es una opinión respetable", pero "se aleja de la realidad", ha respondido.

En el clave europea, ha pedido avanzar en la unión monetaria, al ser el euro la única moneda del mundo que no tiene un estado, siendo éste uno de los "problemas de fondo" de la UE.

A colación, el líder ugetista ha lamentado que el bloque comunitario solo solventa los problemas cuando "el agua le llega al cuello", en vez de solucionar una situación cuando ésta es "compleja y difícil". No obstante, teniendo en cuenta los próximos comicios europeos, que se celebran en primavera de 2019, ha expresado que espera "mucho" de esas elecciones.