UGT pide al Gobierno que no se limite al cumplimiento del acuerdo de funcionarios sobre retribuciones

No obstante, ha celebrado que gracias a la convalidación el martes en el Congreso del Real Decreto de subida salarial de funcionarios se permitirá que todos los empleados públicos de todas las administraciones, con o sin Presupuestos, puedan tener en la nómina de enero la subida salarial correspondiente.

Sin embargo, Lacuerda ha preguntado al Gobierno si solo piensa quedarse con el acuerdo que el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, alcanzó con las organizaciones sindicales o si piensa ir más allá.

En esta línea, el secretario del sindicato en esta materia ha dejado claro que es necesario que se tengan en cuenta y se sigan desarrollando el resto de las medidas recogidas en este acuerdo.

Además, ha recordado que muchas de las materias, como la reducción de jornada o la jubilación parcial, solo se pueden arraigar si van acompañadas de una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, que fue modificado por el PP de forma unilateral y que impide que estas se lleven a cabo.

"Hay un conflicto permanente en las mesas de negociación porque se choca con la norma. Por ello, hay que acomodar la norma al desarrollo del acuerdo", ha apostillado Lacuerda.

En esta línea, el sindicato le ha recordado al Gobierno que va a utilizar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 para plantear este asunto de manera directa. Así, le ha transmitido al Ejecutivo que puede que algunos de los conflictos en materia de función pública pueden ser aprobados por el Parlamento sin que el Gobierno haya tenido nada que ver al respecto.

SISTEMA FISCAL "MÁS JUSTO"

Así, las principales líneas de actuación del sindicato se centrarán en pedir un sistema fiscal "más justo" para garantizar una sociedad menos desigual y para que se puedan así recuperar los niveles de gasto en los servicios públicos esenciales y el empleo público para atender estos servicios.

También aboga por universalizar los servicios públicos esenciales, por derogar la ley de la Administración Local que redujo las competencias de las entidades locales o por recuperar los derechos suprimidos por el anterior Gobierno.

Específicamente, en la Administración General del Estado (AGE), UGT trabajará para que a corto plazo se suscriba el IV Convenio Único en esta administración con "incrementos salariales dignos", que afecta a 35.000 trabajadores.

Asimismo, pedirá que haya una distribución equitativa de los fondos adicionales para el personal funcionario, que se solucione el conflicto de instituciones penitenciarias y que se revise la mejora del acuerdo del personal exterior.

EXTERIORES E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Concretamente, respecto al personal exterior, Lacuerda ha señalado que hay un total de 7.000 trabajadores del servicio exterior a los que el Gobierno "ha abandonado de manera inexplicable".

Así, ha explicado que la retribución de estos trabajadores no se establece ni por el acuerdo de funcionarios ni por la Ley de Presupuestos, por lo que la subida general pactada no se puede trasladar de manera directa el personal exterior.

De hecho, los propios Presupuestos establecen que la subida salarial de estos trabajadores es competencia directa de Hacienda, que debe tener en cuenta la realidad de cada país a la hora de establecer un incremento del sueldo.

Desde 2009, según Lacuerda, los diferentes Gobiernos se han dedicado únicamente a subir el salario al personal funcionario, olvidándose de los laborales. También ha recordado que este colectivo es el único que no tiene derecho a elecciones sindicales.

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Por otro lado, respecto al personal de instituciones penitenciarias, el secretario de UGT en esta materia ha asegurado que se está generando un movimiento muy parecido al creado en la Guardia Civil y la Policía para pedir la equiparación salarial, y ha alertado de que no se va a parar.

El pasado mes de septiembre el Gobierno presentó una propuesta de 123 millones para mejorar la situación de los casi 23.000 trabajadores penitenciarios, sin embargo, la oferta fue retirada dos días después. Esta medida establecía una subida media del sueldo de unos 300 euros durante tres años.

"Cometieron un error al realizar esta oferta y fueron ellos los que echaron gasolina al fuego. Si no se puede volver al punto de la oferta, no se puede dejar a este colectivo absolutamente sin nada, porque esta gente no va a parar", ha apostillado Lacuerda, tras recordar que el personal de las instituciones penitenciarias lleva más de un año movilizándose.

En este punto, Lacuerda ha señalado que la demanda de UGT pasa por una homologación entre prisiones, aunque es consciente de que esto no puede producirse en un año.