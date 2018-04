Sordo dice que si el objetivo de la manifestación en Cataluña fuese la independencia, CC.OO. no acudiría

Asimismo, ha afirmado que en esta concentración se va a hablar de una serie de consideraciones, de cómo reconstruir puentes en Cataluña.

Así, ha hecho hincapié en que, "evidentemente", el sindicato no está en ninguna movilización para conseguir la independencia de Cataluña, porque no comparte ni el objetivo de la independencia ni el método para conseguirla.

"Lo que estamos pidiendo es que se ponga fin al llamado 'procés', se constituya un Gobierno en Cataluña y que el Gobierno de Mariano Rajoy abra vías de diálogo y de negociación política en las fuerzas políticas catalanas y afronte el problema y no judicialice la situación", ha señalado Sordo, tras destacar que el problema en Cataluña no es político y asegurar que "no se va resolver solo por vías judiciales".

En un encuentro con los medios previo al arranque del 'III Encuentro del Activo Sindical', Sordo ha afirmado que no cree que haya presos políticos en España, sino "un exceso en la aplicación de la prisión preventiva".

También ha puesto de relieve la necesidad que hay de que se vuelva a una situación de normalidad política en España, porque, bajo su punto de vista, "no es muy normal que personas que hace un tiempo ostentaban responsabilidades políticas estén en prisión preventiva sin que todavía no haya habido un juicio".

"Lo que toca es reconducir esta situación", según Sordo, que también cree que se tendrían que abrir espacios de diálogo político para solucionar la situación catalana y esto "requiere de un Gobierno en Cataluña".