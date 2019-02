Sordo cree que se aprobará la reforma laboral antes del 28-A y que hay opciones de que el decreto prospere

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha señalado este jueves que "le consta que en materia laboral y en alguna más se van a llevar cosas al Consejo de Ministros" antes de las elecciones del 28 de abril, y se ha referido, en concreto, a la modificación de la reforma laboral, con un decreto que cree que tiene "serias opciones" de que prospere en el Congreso, porque el Gobierno ha mostrado un "compromiso tan nítido" en esta cuestión y "es tan evidente que es una necesidad" para España, que el Ejecutivo "no tiene mucha más alternativa" que abordarla.

Así lo ha manifestado durante un encuentro organizado por la Cadena Ser en València, al que han acudido, entre otros, el secretario general del sindicato en la Comunitat, Arturo León; el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio; consellers valencianos y los portavoces parlamentarios de los grupos de Les Corts, entre otras autoridades.

El dirigente de CC.OO. ha señalado que aunque prefiere ser "prudente", ha tenido "contacto con el Gobierno en las últimas horas" y le "consta que en materia laboral y en alguna más se van a llevar cosas al Consejo de Ministros".

A su juicio, no abordar esta cuestión "sería una pérdida de credibilidad al menos ante las delegaciones sindicales importante". Además, ha explicado que "ha tenido conversaciones con el conjunto de partidos políticos" y "hay serias opciones de que ese decreto prospere".

Aunque no cree que el final de la legislatura sea "el momento más oportuno del mundo" para modificar la reforma laboral, ha criticado los "mensajes de cierto escándalo" que dicen que no se debe "llevar esto a un decreto ley en el tiempo de descuento", unas manifestaciones que se han hecho por parte de "instancias empresariales" que son las que "más palos han intentado meter en la rueda de que esto se llevara de una forma normalizada".

Sordo ha defendido que "no es verdad" que la modificación de la reforma laboral sean "medidas bilaterales entre gobierno y sindicatos" porque, durante su debate, la CEOE y Cepyme "han estado presentes en todo momento". A su juicio, "no es muy defendible primero hacer todos los esfuerzos posibles para que no se mueva pieza" e "intentar ejercer un derecho a veto, y luego cuando se precipita el final de legislatura, escandalizarse porque en el tiempo descuento no se puede tocar nada". "Hay una cierta sobreactuación", ha aseverado.

Sobre este punto, se ha dirigido al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para subrayar que "todas las reformas que estamos instando a corregir en este momento se tomaron en el año 2012-2013 por la vía del decreto sin contar con los agentes sociales y con la absoluta unilateralidad del Gobierno que había en aquel momento".

"No nos pongamos estupendos" y "no sobreactuemos, porque estamos hablando de correcciones a la reforma laboral que son de sentido común", "por justicia social" y "por cuestiones de eficacia económica", ha subrayado. En esta línea, ha recalcado que el "diálogo social no puede ser un ejercicio de derecho a veto", y ha señalado que el Ejecutivo "tiene que cumplir sus compromisos", porque "no queda mucho de legislatura, pero queda".

Posteriormente, en declaraciones a los medios, preguntado por una reunión que ha convocado el Gobierno con sindicatos y la CEOE, Sordo ha confirmado que el Ejecutivo ha convocado "varias reuniones" en las que se va a tratar "en qué situación está tanto lo que tiene que ver con la reforma laboral como en materia de pensiones".

"Vamos a poner encima de la mesa lo que ya veníamos hablando y resolvimos en diciembre y ver qué posición hay en el Gobierno para concretar en uno, dos o tres decretos ley el viernes que viene o el (Consejo de Ministros) que queda la semana que viene para modificar aspectos legales de la reforma laboral, y veremos si alguna cuestión en materia de pensiones", ha indicado.

También ha señalado que la CEOE "no se ha levantado de la mesa en ningún momento" durante las negociaciones, pero tampoco "ha hecho aportaciones cuando correspondía". "En este momento, lo que se tarta es de decidir, más que textos, la voluntad política del Gobierno de llevar adelante esos decretos y con qué mayoría parlamentaria cuentan", ha agregado.

"DISCUTIR QUÉ PARTE DEL PIB SE DESTINA A PENSIONES"

Por otro lado, durante su intervención en el encuentro, ha indicado que le gustaría que "hubiera movimiento en materia de pensiones pese a la ruptura del consenso y de no llegar a un acuerdo en las recomendaciones del Pacto de Toledo".

"Este país necesita discutir qué porcentaje del PIB destina para las pensiones", ha remarcado, antes de señalar que en su opinión lo "deseable" sería llegar al 14%. Asimismo, ha manifestado que CC.OO. "no está de acuerdo con elevar la edad legal" de jubilación, pero ha defendido que "se vaya equiparando a la edad efectiva".

LOS PGE "SE QUEDABAN CORTOS EN MATERIA FISCAL"

Asimismo, Unai Sordo ha señalado, respecto al déficit público y al incremento del gasto, que algunas de las medidas para aumentar la recaudación "no se han implementado", pero cree que "son parte de las que van a ir a estos dos decretos de la semana que viene".

El líder sindical ha remarcado que España una "situación de excepcionalidad política desde hace años", a la que se suma el "adelanto electoral y no aprobación de los PGE". Por todo ello, "se van tomando una serie de medidas que ahora no se van a ver correspondidas con las medidas necesarias en materia fiscal y de ingresos".

En este sentido, ha instado a "elevar el debate" hacia el "diferencial en corresponsabilidad fiscal con la media europea", ya que España "tiene una presión fiscal 7,4 puntos del PIB menos que la media" y "si se recorriera una parte de ese diferencial fiscal nos situaba en unos términos que permitirían impulsar medidas industriales mucho más potentes, políticas de formación permanente y abordar en serio el problema de la financiación autonómica".

"Se puede asumir toda una batería de medidas en materia fiscal que creo que tienen que mejorar la recaudación de este país", pero los "caminos de la política son inescrutables" y "se ha precipitado un adelanto electoral y la legislatura se ha quedado colgada de la brocha", ha afirmando, para añadir que "también con el tema de los PGE se ha sobreactuado mucho", aunque sí "se quedaban cortos en materia fiscal".