Sordo alerta al Gobierno de que "perderá credibilidad" si no corrige las reformas de aquí al 5 de marzo

Así lo ha señalado Sordo durante su intervención en la clausura de la presentación de un informe sobre brecha salarial realizado por CC.OO., donde ha insistido en que "no le valen paños calientes" ni que el Gobierno diga que ya lo hará según los resultados electorales.

"Tiene que comprometerse ya y en la legislatura que viene habrá que seguir hablando de legislación laboral, del nuevo Estatuto de los Trabajadores y de pensiones", ha apostillado.

En esta línea, preguntado sobre las declaraciones que ha hecho este martes el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, en las que pedía al Gobierno "decencia" y que no legislara antes de las elecciones, Sordo ha recordado que los textos de modificación de las reforma laboral de 2012 están cerrados desde diciembre.

Así, ha apuntado que la CEOE no ha querido negociar en serio ninguna modificación de la legislación laboral y ha afirmado que "se ha opuesto a cualquier tipo de acuerdo y avance".

Bajo su punto de vista, "la crítica de la CEOE es incomprensible e infundada", porque no se ha apartado a la patronal de ninguna negociación ni ha habido diálogo bilateral entre el Gobierno y sindicatos.

"Llevamos hablando de la corrección de la reforma laboral desde agosto, no paramos ni en verano, y CEOE no ha tenido voluntad no solo de llegar a un acuerdo, sino de materializar lo que nosotros hablábamos con el Gobierno", ha añadida.

También ha dejado claro que "nadie va a dejar de mentirosos a los sindicatos". "Una cosa es estar de acuerdo y otra es decir que no se ha estado presente en esa mesa o decir que ahora se va a hacer deprisa y corriendo, porque está acordado desde diciembre", ha apostillado Sordo.

Para el representante del sindicato, el Gobierno ha sido "poco audaz" hasta ahora y "ha ido muy lentito". "El Ejecutivo ha tenido en el congelador los documentos que teníamos cerrados desde diciembre y, aunque apreciamos la voluntad de sacarlo adelante de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, le decimos a Pedro Sánchez que tiene un compromiso con nosotros y tendrá que convalidarlo en el Congreso o en la delegación permanente", ha añadido.

Sordo también ha afirmado que si algún partido se opone a estas modificaciones tendrá que dar "muchas explicaciones". "El Gobierno tiene que mover pieza y tiene menos de 15 días y dos consejos de ministros para hacerlo", ha recordado, tras afirmar que "el pan está absolutamente horneado y no hay ninguna dificultad técnica, porque es cuestión de voluntad política y de garantizar el apoyo parlamentario".

Además, ha asegurado que es consciente de que se van a mover puntos y comas del acuerdo de sindicatos, pero considera que medidas como la ultaactividad, la prevalencia del convenio de empresas, la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que regula la subcontratación, el control de jornada o la recuperación del subsidio de 52 años "tienen que ver la luz esta legislatura".