Sordo (CC.OO.) denuncia que muchas empresas se "resisten" a subir el SMI a 900 euros al mes

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha denunciado este lunes que muchas empresas se están "resistiendo" a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros mensuales, por lo que su sindicato está desarrollando una "acción sindical bastante intensa" para resolver este problema.

"Estamos teniendo bastante gente que se está dirigiendo al sindicato porque entienden que no se está aplicando correctamente en sus nóminas (la subida del SMI). Hay mucho trabajo a tiempo parcial y la subida del SMI debería aplicarse de forma parcial. Se están absorbiendo pluses que cobraban en otros conceptos y, por tanto, el montante final en la nómina es el mismo", se ha quejado Sordo en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.

El dirigente sindical ha afirmado que este problema no se debe al desconocimiento por parte de las empresas de esta medida, sino a su "resistencia" a aplicarla. "Nosotros estamos trabajando para que nadie en España cobre menos de 900 euros al mes", ha subrayado Sordo, que ha negado que el aumento del SMI conlleve una destrucción "masiva" de empleo.

Preguntado por si un gobierno de otro signo tomara como medida la rebaja del SMI, Sordo ha señalado que no contempla ese escenario, pero ha advertido de que, si ocurriera, dicho gobierno se encontraría "indiscutiblemente" con una movilización sindical "de alto voltaje". "Si el PP de Pablo Casado optara por una medida así si llega a ejercer labores de gobierno sería un disparate que generaría un conflicto social indiscutible", ha advertido.

"AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ LE HA FALTADO AUDACIA Y VALOR"

Por otra parte, el líder de CC.OO. ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que voten en las elecciones generales del 28 de abril. "No estamos ante cualquier momento electoral, algunos de los planteamientos políticos que estamos escuchando pensamos que no se iban a escuchar. No vale quedarse en casa ahora mismo. Nos jugamos cómo reconfiguramos el país", ha enfatizado.

Sordo ha asegurado que su sindicato "no va a decir a nadie a quién votar", aunque ha recordado que sus propuestas coinciden más con las opciones de izquierda". "La participación es muy importante y el momento exige tomar posición", ha añadido.

Por otro lado, el dirigente sindical ha denunciado que al Gobierno del PSOE le ha faltado "audacia y valor" a la hora de modificar la reforma laboral de 2012 y derogar la reforma de pensiones de 2013.

"En mi opinión, el Gobierno no lo hizo por una cierta inseguridad en el resultado de alguna votación, fundamentalmente en reforma laboral. Y, sinceramente, creo que el propio PSOE no tiene una posición unánime. Trabajo compartía nuestra visión, pero ha habido una falta de audacia política del Gobierno y particularmente de Pedro Sánchez, que es quien tenía la última palabra", ha afirmado.