Sordo (CC.OO) destaca el "alto" perfil del nuevo Gobierno, pero valorará las políticas, no nombres ni gestos

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha destacado este miércoles el "alto perfil" del nuevo Gobierno, del que ha dicho "que no parece estar pensado para un rato" y que, a priori, parece "solvente". No obstante, ha insistido en que su sindicato valorará al nuevo Ejecutivo por sus políticas, no por sus nombres ni sus "gestos".