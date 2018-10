El Pacto de Toledo incorpora su acuerdo sobre la subida de pensiones y centrará sus debates en su suficiencia

El Pacto de Toledo ha incorporado este miércoles el acuerdo alcanzado hace dos semanas por los grupos en la recomendación dedicada al mantenimiento del poder adquisitivo y la revalorización de las pensiones y centrará sus debates a partir de ahora en el apartado dedicado a la solidaridad y a la suficiencia de estas prestaciones.

Esta recomendación, la número 15 dentro del esquema actual de recomendaciones que los grupos buscan revisar, empezará a discutirse en reuniones a partir de la próxima semana. La reunión programada para este miércoles ha servido para oficializar el acuerdo alcanzado sobre la revalorización de las pensiones, que había centrado en los últimos meses los trabajos de la comisión.

El acuerdo, no obstante, se ha cerrado sin el consenso de todos los grupos, ya que Esquerra Republicana no está convencida de la redacción final y defiende la necesidad de una mayor concreción en la misma, pues consideran que es "ambigua".

ERC SE DESMARCA POR EL MOMENTO DEL ACUERDO

"Si las recomendaciones no son vinculantes y no acotan un marco de juego, esto es papel mojado. No es un pacto, es un blanqueo de cualquier decisión del Gobierno", ha lamentado a la salida de la reunión el portavoz de ERC en la comisión, Jordi Salvador.

Salvador ha adelantado a los medios que, en principio, la decisión de su formación es emitir un voto particular en esta recomendación, al no aceptar el resto de formaciones la redacción alternativa que ha confrontado este miércoles.

Las dudas manifestadas por ERC han sido replicadas por PSOE y Unidos Podemos a la salida de la Comisión. "Creo que se acabará sumando. Venimos de un desacuerdo muy polarizado", ha dicho la portavoz socialista, Mercè Perea, anticipando que el siguiente paso es que los Presupuestos recojan una subida con el IPC y que así "se acabarán las dudas que tiene". "Me parece que son más preventivas que otra cosa", ha apostillado la diputada del PSOE.

La portavoz del grupo confederal, Aina Vidal (En Comú Podem), directamente daba por hecho que los republicanos se habían incorporado al acuerdo. "El texto acordado es absolutamente garantista. El mecanismo para revalorizar es el IPC. Y establece una protección ante modificaciones del Gobierno, cosa que no incluye la recomendación de ERC", ha remarcado.

En todo caso, ha celebrado que el resto de grupos aceptara debatir una de sus propuestas en lo referido a la separación de fuentes, ya que los republicanos estiman que hay unos 24.000 millones de euros que la Seguridad Social asume cada año indebidamente y que le corresponderían a la Administración Central.

LA SEPARACIÓN DE FUENTES Y TRES NUEVAS RECOMENDACIONES

En todo caso, el debate sobre la separación de fuentes de financiación se postergará al final de la revisión de las recomendaciones, pues es según los grupos el principal punto de desencuentro dentro de la comisión.

Además de las recomendaciones pendientes por revisar, los grupos también desarrollarán tres nuevas recomendaciones, que se añadirán a las 21 vigentes. La primera de ellas, una especie de 'recomendación cero' en la que se insta al Gobierno a acudir al Pacto de Toledo ante cualquier modificación que pudiera hacer en el sistema de pensiones, en línea a lo recogido en el acuerdo de la segunda recomendación, dedicada a la subida de las pensiones.

Asimismo, habrá otras dos recomendaciones, una dedicada a la juventud y otra a la economía digital y a la robotización del empleo. Con la primera de ellas, Aina Vidal ha destacado que la Comisión debe "tomar cartas en el asunto", teniendo en cuenta que los jóvenes son "un elemento importante" de cara a la sostenibilidad del sistema y "una parte importantísima cree de forma generalizada que no va a acceder nunca a una jubilación".