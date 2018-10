PP y Cs acusan a Sánchez de mentir sobre las cuotas de autónomos y PSOE pide un acuerdo para reformar el RETA

"No sé si miente hoy el PSOE o miente la semana pasada el presidente de Gobierno. Aquí dicen una cosa, pero los papeles que mandan a Bruselas dicen otra", ha lamentado el diputado 'popular' Diego Movellán, que ha recordado que también la AIReF desveló un incremento adicional en los ingresos por cotizaciones no previsto de otros mil millones de euros.

Asimismo, ha calificado al Ejecutivo de Pedro Sánchez como "un Gobierno en descomposición", pues cree que es "la bacteria que provoca la descomposición del tejido productivo". Movellán ha anticipado su respaldo a la iniciativa de Cs, que reclama que en ningún caso se suban las cuotas a autónomos que no alcancen el salario mínimo y una tarifa plana indefinida para ellos.

"QUE LOS AUTÓNOMOS NO SEAN CAJEROS AUTOMÁTICOS"

Durante la defensa de esta proposición no de ley, el portavoz laboral de Cs, Sergio del Campo, ha pedido al PSOE "que no se menosprecie la inteligencia de los autónomos", que "no se les trate como cajeros automáticos" y que cualquier modificación de las bases de cotización "sea la pactada con las asociaciones".

Así, Del Campo ha destacado que la eliminación de la tarifa plana podría "condenar a muchos autónomos a la economía sumergida", por lo que ha reivindicado no solo mantenerla, sino extenderla a aquellos que no alcancen ingresos suficientes y profundizar la prestación por cese de actividad.

EL PSOE PIDE QUE LAS CUOTAS SEAN "APORTACIONES RAZONABLES"

La intervención de Del Campo ha sido tildada por la socialista Elvira Ramón como "oportunismo político y demagogia", y ha pedido respeto para la subcomisión que trabaja en la reforma del RETA, reivindicando "tener en cuenta sus conclusiones" y que "se está trabajando para que haya consenso".

Además, ha asegurado que el Gobierno "mantiene su firme compromiso" de que la subida del SMI no afecte a las bases de cotización mínimas, pero que también trabaja, junto a las asociaciones, en un nuevo modelo de cotización "que permita aportaciones razonables a la Seguridad Social", con aportaciones en relación a los ingresos reales.

PODEMOS LAMENTA EL "TITUBEO" DEL GOBIERNO

También ha criticado al Gobierno por la decisión de subir las cotizaciones Unidos Podemos, cuyo diputado Txema Guijarro ha lamentado que el Ejecutivo haya "titubeado" tras firmar un acuerdo en el que se contempla no sólo que no se suban las cuotas, sino una bajada para los de menores ingresos.

Asimismo, ha apostado por que la reforma del RETA vincule las cotizaciones a los ingresos reales, con el fin de reducir la cuota a aquellos autónomos con menores ingresos, teniendo en cuenta que, si la tasa de pobreza para los trabajadores del Régimen General está en el 12%, en el caso de los trabajadores por cuenta propia se eleva hasta el 23%.

Además del PSOE, Esquerra Republicana y PNV han remitido el debate a los trabajos para la reforma del RETA y también del Pacto de Toledo, Joan Capdevila, de Esqierra, cree que Cs "aprovecha para sacar tajada mediática, y poco más", mientras que el portavoz laboral de PNV, Iñigo Barandiaran, ha puesto en cuestión la viabilidad de la propuestas de la formación naranja, teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados en ambas comisiones.