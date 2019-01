Montero: "Sería un gesto muy importante para los inversores que patronal y sindicatos lleguen a acuerdos"

Montero, en declaraciones a la prensa tras desplazarse a la sede de UGT para explicar al sindicato el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez en este sentido y ha afirmado que sigue trabajando con los agentes sociales en estos cambios.

"Se está trabajando para ver cuáles son las cuestiones que el Gobierno, de forma urgente, tiene que derogar a propósito de la reforma laboral. Es un diálogo concreto y me consta que las aspiraciones de las organizaciones sindicales son muchas y amplias", ha señalado Montero.

La ministra ha defendido que muchas de las políticas que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado se han "inspirado" en el diálogo social, que "tiene que formar parte indisociable del desarrollo de la democracia". En este sentido, ha indicado que los sindicatos son un "Pepito Grillo" para que el Gobierno pueda avanzar en el reconocimiento de derechos y materias salariales.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha emplazado a la CEOE a acordar con las organizaciones sindicales cambios en la reforma laboral, en la de pensiones y el apoyo al registro horario de jornada.

"No se puede decir que se quiere luchar contra el dumping social, corrupción o fraude y no tomar ninguna medida. ¿Cómo vas a luchar contra el fraude en la contratación si no hay control horario? (...) CEOE tiene que acordar. Es el momento de dar un paso adelante", ha subrayado Álvarez antes de su reunión con la ministra.

Para Álvarez, es una "cuestión de decencia" que las empresas estén obligadas a registrar la jornada laboral de sus trabajadores diariamente. También es necesario, en su opinión, volver a establecer la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y recuperar la 'ultraactividad' de los convenios, dos aspectos que la reforma laboral de 2012 modificó.

PGE Y BREXIT

Por otro lado y en relación al aumento de las inversiones en Cataluña que recogen los Presupuestos de 2019, Montero ha subrayado que se han atendido las prioridades fundamentales de la comunidad, cumpliendo con la ley y con el Estatuto de Autonomía.

Sobre el rechazo del Parlamento británico al acuerdo sobre el 'Brexit' que se había negociado con la UE, la ministra ha señalado que "no es una buena noticia" y ha defendido que se trata del mejor acuerdo posible para Europa y Reino Unido.

Montero ha recordado que el Gobierno viene trabajando en un plan de contingencia para hacer frente a las situaciones que puedan surgir si se produce una salida no pactada a fin de garantizar los derechos de los británicos en España y de los españoles en Reino Unido.

"Estamos trabajando y vamos a tener en breve la página disponible. Estamos intentando ser un complemento a las empresas, ayudándolas para que tengan sus propios planes de contigencia. De lo que se trata es de que los ciudadanos noten lo menos posible esta situación", ha apuntado.