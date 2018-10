Montero insiste en que el compromiso del Gobierno sigue siendo "minuto a minuto" combatir el paro

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre hablan de una tendencia a la caída del desempleo, y ha hecho hincapié en que el compromiso del Gobierno sigue siendo "día a día y minuto a minuto" combatir el desempleo en todas las políticas.

Así lo ha señalado la titular del Ministerio tras asistir a un desayuno del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, organizado por Nueva Economía Fórum, donde también ha apuntado que para combatir la desaceleración que se viene viendo en los últimos trimestres es necesario orientar la política económica para que incida en la creación de empleo.

"Este Gobierno siempre ha creído que hacer una reforma laboral a base de una devaluación de los salarios no solamente no genera empleo, sino que el poco que crea no es digno y no permite a los trabajadores llegar a fin de mes", ha apostillado.

Por ello, Montero cree que tan importante es el ritmo de creación de empleo como la calidad del mismo. En este sentido, ha apuntado que es necesario que el empleo que se crea sea estable, no esté sujeto a la estacionalidad y en el que no se hagan horas extraordinarias que posteriormente no se reconocen.

En definitiva, Montero ha puesto de relieve que es imprescindible que no se creen trabajadores pobres, sino que "el empleo genere personas con un proyecto vital que puedan llevarlo a cabo".