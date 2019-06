Hernández de Cos destaca los "retos exigentes" a los que se enfrentan los jóvenes ante el mercado laboral

Así lo ha señalado en su discurso durante el cierre del año académico en el Colegio Universitario de Estudios Financieros en Madrid (Cunef), que ha versado sobre los retos y las oportunidades de la juventud en España y en el que ha resaltado el papel de las políticas económicas como parte de la solución.

Concretamente, Hernández de Cos considera que los jóvenes tienen que enfrentarse ahora "al desafío que supone haberse incorporado al mercado laboral tras la crisis financiera", lo que habría dificultado su capacidad de adquirir experiencia en los primeros años de carrera profesional.

Entre las soluciones, ha apuntado a la formación y al sistema educativo, proponiendo su evaluación y ajuste "a medida que evolucionan las necesidades del mundo empresarial", por lo que ve necesario desarrollar programas piloto que permitan determinar qué diseño es el más adecuado para el país.

Respecto a la regulación laboral, ha destacado que la última reforma aprobada en 2012 aumentó la posibilidad de que las empresas ajustaran las condiciones laborales, en particular las salariales, lo que redujo "la rigidez real de los salarios".

Por eso, ha apuntado que existen diferentes políticas que incrementan las rentas de los trabajadores con menos recursos, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). No obstante, ha explicado que la eficacia de esta medida depende, por una parte, de que no tenga un impacto fiscal "desproporcionado" y, por otra, de que no acaben mermando la capacidad de acumular experiencia de los colectivos afectados porque su empleabilidad se vea afectada.

También se ha referido al reto demográfico y su efecto en el sistema público de pensiones, señalando como "pilares fundamentales" de una posible reforma la sostenibilidad financiera y social del sistema por un lado y, por otro, la contributividad, la predictibilidad y la transparencia.