Granado apuesta por buscar otras formas para dar dotaciones al Fondo de Reserva

Así lo ha señalado durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Senado, donde ha recordado que el Fondo de Reserva se nutre principalmente de los excedentes a nivel contributivo de la gestión de la Seguridad Social y mutuas y de la gestión de contingencias profesionales, accidentes de trabajo o enfermedad profesional.

En esta línea, ha recordado que este año se van a dar dotaciones al Fondo de Reserva, porque en 2018 se registró algún excedente de mutuas. En concreto, las mutuas dotan al Fondo de Reserva de la Seguridad Social con el 100% del excedente derivado de la gestión de las contingencias profesionales.

Por otro lado, durante su intervención, el secretario de Estado ha dejado claro que no se puede producir una merma sistemática del poder adquisitivo de los pensionistas, porque no puede ser que los jubilados de más de 80 años cobren peores pensiones que los de 60 años.

Asimismo, ha alertado de que cuando llegue la generación del 'baby boom' a ser pensionista habrá que resolver de otra forma la situación de la jubilación anticipada, porque "el sistema no va a poder seguir siendo uno de los que mayor déficit tiene del mundo".

CONFIADO CON EL PACTO DE TOLEDO

También ha resaltado que confía en que el Pacto de Toledo llegue a un acuerdo, porque, según el secretario de Estado, si la comisión no llega a un acuerdo se dejará claro que "no sirve para mucho". "O hay acuerdo de todos los grupos políticos o no hay acuerdo", ha dejado claro.

Para Granado, los inmigrantes son la única oportunidad que tiene el sistema de pensiones para ser sostenible. Asimismo, ha apuntado que la sostenibilidad del sistema de pensiones es un tema que debe ser abordado colectivamente.

"El aumento de la esperanza de vida provoca un incremento de costes del sistema, pero repartir el coste que provoca la subida de la esperanza de vida no pasa por disminuir la pensión", ha añadido, tras afirmar que lo que tiene que haber es una solución general del sistema de costes de la sostenibilidad y ha afirmado que hay que hacerlo sin mermar las pensiones.