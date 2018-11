El Gobierno subirá el salario mínimo el 1 de enero de 2019 aunque se prorroguen los Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la voluntad del Ejecutivo es que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba el próximo 1 de enero hasta los 900 euros mensuales aunque se vea obligado a prorrogar para el próximo los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Sánchez, en su comparecencia ante la prensa para explicar los cambios legales que llevará a cabo el Gobierno para que los bancos asuman el impuesto de las hipotecas, ha indicado que, si hay prórroga de las cuentas públicas, su intención es sacar adelante algunas medidas de las planteadas en el plan presupuestario de 2019, entre ellas la subida del SMI o los dos nuevos impuestos, el de transacciones financieras y la conocida como 'tasa Google'.

Habitualmente, las subidas del salario mínimo se aprueban vía Real Decreto unos días antes de su entrada en vigor. Si se sigue esa pauta, a finales del próximo mes de diciembre se aprobaría el Real Decreto que llevaría el SMI hasta los 900 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2019.

Sánchez ha afirmado que el Gobierno va a asumir su "responsabilidad" de presentar unas nuevas cuentas públicas, manteniendo el mismo calendario previsto que contempla su aprobación y llegada al Congreso, si bien, en caso de que no cuenten con el apoyo suficiente, planteará "mejoras" que sean beneficiosas para la ciudadanía.

Así, el presidente del Gobierno, que no ha descartado una prórroga presupuestaria aunque mantiene su intención de aprobar los PGE, ha confirmado que si finalmente se produce la prórroga presupuestaria s aprobarán algunas medidas, como podría ser la subida del SMI, a través de decretos ley.

En esta línea, ha defendido que los Presupuestos están "cargados de sentido común", por lo que ha pedido al conjunto de la cámara que haga un ejercicio de "responsabilidad institucional" y permita la tramitación de los PGE.

VE "IRRESPONSABILIDAD" EN INDEPENDENTISTAS Y OFRECE A PP Y Cs MEJORAR LOS PGE

De hecho, ha tachado de "irresponsabilidad" que las fuerzas independentistas se nieguen "en rotundo" a negociar unos presupuestos que son "buenos", especialmente cuando Cataluña ha sido la región donde más recortes se han perpetrado en Sanidad y Educación.

"¿Por qué renunciar a financiación? He escuchado a los independentistas decir que una de las causas por las que ha crecido el independentismo ha sido por el abandono de las inversiones, ahora que se recupera parte no se permite tramitar los PGE", ha criticado.

No obstante, Sánchez ha dicho que no "mira" solo a las fuerzas parlamentarias nacionalistas, sino también al PP y a CS, a los que ha exigido "responsabilidad y sentido de Estado" para que dejen a un lado la "gesticulación" y sean "útiles" al conjunto de la ciudadanía."Estoy dispuesto a hablar con ellos de por qué estos PGE les gustan menos que otros y ver dónde puede haber elementos de mejora, no queremos rehuir el debate", ha aseverado.