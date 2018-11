Gobierno y autónomos vuelven a reunirse este jueves para pactar sobre cotizaciones

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social volverá a reunirse mañana con las organizaciones de autónomos UPTA, ATA, Uatae y CEAT para intentar cerrar un acuerdo definitivo sobre la subida de las cotizaciones para 2019, según informaron a Europa Press en fuentes de la negociación.



El pasado miércoles, las organizaciones ATA y UPTA comunicaron, tras reunirse con el Ministerio, que habían alcanzado un principio de acuerdo por el que la base mínima de cotización de los autónomos subiría en 2019 un 1,25%, tanto para el autónomo físico como societario.

Ambas organizaciones indicaron que, en virtud de este preacuerdo, los tipos de cotización pasarían del 29,8% actual al 30% en 2019, al 30,3% en 2020, al 30,6% en 2021 y al 30,9% en 2022.

De este modo, la subida de la cuota a la Seguridad Social de los autónomos rondaría los 60 euros anuales de media en 2019 (entre 4 y 5 euros al mes), frente a los 260 euros de subida de la última propuesta del Gobierno.

Con la subida del 1,25%, la base mínima de los autónomos pasaría de los 932,7 euros mensuales a 944,3 euros mensuales. Aplicando el tipo del 30% preacordado para 2019, la cuota mensual que pagaría un autónomo persona física sería de 283,3 euros frente a los 278,7 euros actuales, aunque estarán protegidos también por contingencias profesionales y tendrán derecho a formación y a paro.

No obstante, Trabajo aún no ha dado por cerrado el acuerdo y ha afirmado que todavía se está en fase de negociación y que no se ha definido cuánto aumentará la cotización para 2019.

De hecho, fuentes del Ministerio indicaron tras la reunión del miércoles que el tipo de cotización podrían rondar el 31,4%, lo que, aplicado sobre una base mínima de 944,3 euros al mes, supondría 211 euros más al año (unos 17 euros más al mes) para los autónomos personas físicas.

ATA y UPTA confían en que el Gobierno respete el contenido del preacuerdo que ellos aseguran que se alcanzó el pasado miércoles y que, en una primera valoración, fue celebrado por el Ministerio, si bien horas más tarde no lo daba por definitivo ni por cerrado.

Además de la subida de la base mínima y de los tipos de cotización, este principio de acuerdo contempla, según ATA y UPTA, el derecho a paro para todos los autónomos, duplicando la duración de la prestación y facilitando el acceso; la prestación por contingencias profesionales desde el primer día; eximir a los autónomos que estén de baja por enfermedad de cotizar a partir del segundo mes de baja; la subida de la tarifa plana de cotización de 55 o 60 euros al mes, y la creación de una mesa técnica de trabajo para resolver la situación de la cotización de los autónomos cuyos ingresos no llegan al salario mínimo interprofesional (SMI).

Uatae, por su parte, se desmarcó de este principio de acuerdo al no haber sido negociado con todas las organizaciones del colectivo, mientras que la directora general de la Confederación Española de Autónomos (CEAT), Ana Plaza, cree que se necesitan matizar algunas de las propuestas recogidas en el mismo.