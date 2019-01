Garamendi asegura que sería "mucho más fácil" encontrar soluciones globales al problema del taxi

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, cree que sería "mucho más fácil" encontrar una solución global que buscar soluciones intermedias en el problema de los taxis y los VTCs.

Así lo ha señalado el presidente de la patronal durante un encuentro con los medios después de participar en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum protagonizado por el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet.

Bajo su punto de vista, las dos fórmulas, taxis y VTCs, tienen cabida. "Creemos que los dos tienen razón, unos porque tienen sus derechos, están hipotecados y pagando sus licencias y otros porque tienen todo el derecho a reclamar su espacio", ha añadido.

"No se pueden poner puertas al campo. Las nuevas fórmulas también tienen espacio y deben de tener espacio", ha apostillado el presidente de la patronal, tras apuntar que "se deben conjugar los dos mundos".

Para Garamendi, hay que buscar una buena solución para los taxistas y también para las VTCs. "Me da tristeza que se haya roto la unidad de mercado", ha hecho hincapié Garamendi, que no está a favor de ir a soluciones "extremas". Así, considera que el tema debería tener una solución nacional "dentro de lo que es un mercado único".

No obstante, lo que sí ha afirmado es que "no puede compartir los métodos que están utilizando" los taxistas para reclamar. "Coartar la libertad de los demás en defensa propia no son maneras", ha resaltado.

Para Garamendi, la imagen que dieron los taxistas la semana pasada en Fitur, en Madrid, es "una mala noticia". "Hemos tenido a todo el mundo mirándonos cuando el turismo es una parte importantísima de nuestra economía", ha afirmado.