Garamendi insta a denunciar la no aplicación del SMI y avisa del "perjuicio" a empresas en contratas públicas

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha instado este jueves a los sindicatos a denunciar las posibles irregularidades en la aplicación de la subida del Salario Mínimo, al tiempo que ha denunciado el "perjuicio muy grande" que están teniendo las empresas en las contratas públicas al no tenerse en cuenta por parte de las instituciones públicas el incremento, por lo que pide que se indexe a los contratos ya vigentes.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar una jornada sobre buen gobierno corporativo, organizada por CEOE y Seeliger y Conde Amrop, en las que ha lamentado las posibles irregularidades en la aplicación de la subida del SMI, algo que cree que sucede "cuando el diálogo social no funciona porque algunos se lo saltan".

Garamendi ha instado a denunciar los casos en los que se detecte que no se está aplicando la subida del SMI a 900 euros, si bien ha dicho entender que "la mayoría de gente lo aplica", y ha incidido a que en general le ha tocado llevar a cabo la subida a "gente que piensa que no es empresaria y lo es", como el caso de las empleadas del hogar.

"Se habla de los empresarios pero a las empresas que yo represento en una gran medida están por encima de ese salario", ha enfatizado.

De igual forma, ha denunciado el perjuicio "muy grande" que están teniendo las empresas en las contratas públicas, tras la aplicación de la subida del SMI, ya que las instituciones públicas no están teniendo en cuenta el impacto de la medida en los márgenes de los contratos ya licitados y en vigor.

En este sentido, ha recordado que en el acuerdo nacional de convenios con los sindicatos se acordó que cuando se subiera el SMI las instituciones en sus contratos públicos también tendrían que indexar dicho salario. Se ha referido específicamente a casos como el de las contratas de limpieza de los ayuntamientos, en donde cree que se está haciendo un "perjuicio muy grande" a las empresas.

"Entiendo que si hay que subirlo, las primeras que tienen que ser conscientes sobre esto tienen que ser las propias instituciones del Estado", ha reprochado Garamendi, quien ha abogado por que se indexe la subida a los contratos públicos ya vigentes para que puedan mantener los márgenes fijados cuando se suscribieron, previo a la subida del SMI.

Respecto al impacto del SMI en la creación de empleo, ha recordado que al mes siguiente de elevarse el SMI se incrementó el paro y sin embargo él dijo que en un mes específico no se podía evaluar la repercusión de la medida, por lo que ahora en dos meses tampoco y "menos en un mes (mayo) que se sabe que es un mes bueno".

Además, ha vuelto a incidir en la dificultad de evaluar el impacto, ya que "nunca se va a poder estudiar cuántos empleos se hubieran creado" sin la medida.

PIDE BAJAR LA DEUDA, MÁS BASES IMPONIBLES Y MENOS IMPUESTOS"

Preguntado sobre la salida de España del procedimiento de déficit excesivo, propuesta por la Comisión Europea, ha insistido en la necesidad de reducir la deuda pública para que España gane competitividad.

"No me interesa tanto lo que me diga Bruselas, a mí lo que me preocupa es que mi país sea competitivo", ha apuntado el presidente de la patronal, quien ha recordado que la deuda pública es "muy alta", al superar el 97% del PIB, y que "hay que devolverla". Por ello, ha mostrado su "preocupación" por el déficit público y ha instado a implementar medidas para rebajar el desajuste.

Por último y sobre la política fiscal que necesita España, el presidente de la patronal empresarial también ha pedido al nuevo Gobierno que se conforme "más bases imponibles y menos tipos".