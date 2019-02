Garamendi dice que el Gobierno debería tener la "decencia" de no legislar antes de las elecciones

"Si realmente la legislatura está agotada, no tiene sentido que temas importantes, pero no urgentes, los queramos arreglar mañana", ha indicado Garamendi en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que los españoles deben de votar primero y "luego, después, empezar a plantear qué país se quiere", sobre todo por que la situación actual "no es la de hace dos o tres años", algo que debería llevar a "reflexionar" sobre cómo gestionar con eficiencia el Estado.

En esta línea, ha señalado que el problema de la campaña electoral es que con cuestiones como la subcontratación "se puede hacer demagogia". "No tiene mucho sentido que un Gobierno que convoca elecciones porque no tiene el apoyo del Parlamento ahora a última hora quiera cambiar las cosas corriendo", ha recalcado en referencia a la intención de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, de emprender "algunos retoques" de las reformas laboral o de pensiones antes de los comicios.

De igual forma, ha subrayado que la mayor empresa de España es el Estado, al que hay que pedirle "eficiencia" y avanzar en el planteamiento del rigor presupuestario.

Por ello, ha advertido del riesgo de que se adopten medidas de gasto sin contrapartida de ingresos, lo que afectaría al déficit, que según sus cálculos podría desviarse hasta el 2,5% del PIB este año, frente al objetivo del 1,3 %, y la deuda en un momento de desaceleración económica. "Cuidado con las medidas electorales porque las vamos a pagar", ha apostillado.

Igualmente, ha mostrado su deseo de que "ojalá" se cierre este martes el acuerdo del Pacto de Toledo, aunque ha puntualizado que "una cosa es lo que se está hablando en el Pacto de Toledo" en condiciones normales y otra "con unas elecciones en marcha", por muy avanzados que estén los trabajos.

El presidente de la patronal empresarial ha abogado por la "estabilidad" y la "moderación", así como por centrar el debate en "qué une a los españoles" en lugar de lo que "separa", al tiempo que ha apostado por poner en marcha "una pista de aterrizaje" para las empresas que salgan del Reino Unido tras el 'Brexit'.

Por último, sobre la situación del colectivo de las camareras de piso, ha dicho creer que se solucionaría con la configuración de un convenio nacional.