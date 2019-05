Garamendi (CEOE) cree que "tiene que dejarse a las empresas participar" en la Universidad: "No pintamos nada"

En un encuentro informativo organizado este jueves por la Cámara de Comercio de EE.UU. en el Hotel Wellington de Madrid, Garamendi ha pedido "participar en cuáles son las necesidades" y instalar "el concepto de empleabilidad".

Garamendi ha apostado por "cambiar la formación desde las escuelas, potenciando la palabra empresario", en la Universidad y "potenciar la formación dual". "Uno de los desastres que podemos tener es cuando la gente tiene expectativa y no tenemos empleo", ha dicho.

Por otro lado, el presidente de la patronal también ha abogado por elevar el peso del sector industrial al 30% del PIB, y ha relacionado este escenario con una menor tasa de desempleo, al igual que pasa, ha dicho, en zonas como el País Vasco, Burgos o La Rioja.

Asimismo, ha señalado que las empresas industriales cuentan con mejores convenios y que la industria española "en estos momentos es limpia, estable y da empleo indefinido y de calidad". "Incluyo también al sector energético, que es el 5%. Sin él, es el 11%, es algo que nos lo tenemos que hacer mirar", ha apostillado.

ESTUDIA "LAS INEFICIENCIAS DEL ESTADO"

Respecto a la apuesta por la innovación, Garamendi ha pedido "liberar a las empresas" de cargas fiscales "para que puedan destinar esos recursos", y ha bromeado deseando que "cada parlamentario tuviera un empleado para que sepa de lo que va".

Por otro lado, ha vuelto a insistir en el estudio que prepara su organización sobre la "ineficiencia del Estado", para comprobar si existen duplicidades y evitar esa "inseguridad jurídica total" que, a su juicio, se produce por la ausencia de unidad de mercado.

Respecto a las nuevas formas de trabajo, el presidente de la patronal ha reconocido que "hay gente que se está aprovechando en esta nueva economía digital", puesto que si bien hay empresarios que hacen frente al pago de impuestos, hay otros "saltándose la legalidad".

"No puede ser que salga al campo de juego y si en mi área se comete falta, es penalti, y si en la otra me cosen a patadas, no es falta", ha dicho, señalando que "la economía sumergida es la primera que hace daño" y que sus "primeros enemigos" son los empresarios.

DEFENSA DE AMANCIO ORTEGA, UN "REFERENTE"

Garamendi también ha abordado la polémica sobre las donaciones del fundador de Inditex, Amancio Ortega, y las críticas recibidas por formaciones como Podemos, asegurando que la nota emitida por la CEOE al respecto era "de obligado cumplimiento y responsabilidad", pues lo considera "un referente".

"Es increíble que el mejor autónomo de España da 300 millones de euros en donativo y alguno se permite el lujo de meterse con él. Este es el paradigma de este país", ha lamentado el jefe de la patronal sobre Ortega, al que cree que "sólo" pueden "agradecerle cosas".

Garamendi ha informado de que antes de publicar el comunicado en defensa del empresario gallego le llamó para preguntarle si "le parecía bien" que la CEOE se pronunciara al respecto. "Hicimos lo que teníamos que hacer, poner al empresario donde hay que ponerle", ha dicho.