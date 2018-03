Experto en Análisis Económico advierte de que el problema del sistema de pensiones será en 20 o 30 años

En declaraciones a Europa Press Televisión, Conde ha explicado que el anuncio del ministro de Hacienda de una deducción en cuota en el IRPF para reconocer los "costes inherentes" cuando las personas alcanzan una edad "muy avanzada" muestra que el Ejecutivo está "preocupado" por el sistema actual. Si bien, ha recalcado que esta medida es más un "alivio" que una reforma estructural, y ha puntualizado que para que sea efectiva, debe haber "un control de rentas" para que no se beneficie quien percibe otras rentas.

Asimismo, ha señalado que otro problema para aplicar esta medida es que hay un gran número de pensionistas con una 'paga' tan baja que queda exenta de realizar IRPF, "por lo que no se podrían beneficiar si fuera una deducción normal". Por este motivo, Conde aboga por un esquema de 'negative income tax', es decir, que aunque un pensionista no tuviera derecho a la deducción porque sus ingresos son bajos, "el impuesto debería ser negativo de alguna manera, para que en vez de pagar, recibiera". "Este sería un impuesto negativo sobre la renta y les permitiría cobrarla aunque no tuvieran que hacer la declaración", ha aclarado.

IMPUESTO A LA BANCA

En cuanto a una de las propuestas del PSOE que consistiría en aumentar los ingresos gracias por ejemplo a crear un impuesto a la banca y a las transacciones financieras, Conde ha indicado que el sistema de pensiones español "es de reparto y contributivo" y no asistencial, por lo que no ve clara esa vía. "Quien mas cotiza tiene pensión más alta. Hay países que se financian con impuestos generales, pero son sistemas de pensiones asistenciales y todos los trabajadores reciben la misma pensión, esto ocurre en Inglaterra o Dinamarca", ha explicado.

En este sentido, Conde matiza que si el PSOE lo que quiere es que el sistema transite de un modelo contributivo a uno asistencial, ése debe ser el debate. No obstante, el analista ha sido tajante al señalar como correcto el sistema contributivo, y ha explicado que España debe ir hacia el "modelo de cuentas nocionales".

"Son sistemas de reparto donde los trabajadores cotizan en su cuenta nocional o ficticia. Ahí ves lo cotizado, por lo que es más fácil ver cual será tu pensión futura. Es más transparente", ha recalcado para luego añadir que países como Italia ya han realizado la transición hacia ese tipo de sistema.

Así, ha señalado que poniendo la vista en 20 o 30 años, "que es donde tendremos problemas reales", estos sistemas de cuentas nocionales permiten un ajuste más justo de las pensiones para adaptarse a la demografía" y al ser "más transparentes y dar más información a los trabajadores, hace más fácil que ellos puedan tomar sus decisiones a la hora de la jubilación".