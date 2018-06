Trabajo

http://www.teinteresa.es/empleo/trabajo/Espana-Union-Europea-involuntario-IEE_0_2033196762.html

España es el cuarto país de la Unión Europea con más empleo a tiempo parcial involuntario, según IEE

España está en el 'top 5' de los países de la Unión Europea con más empleo a tiempo parcial involuntario, según se desprende de un estudio realizado por el IEE a partir de datos sobre 'Involuntary part-time employment as percentage of the total part-time employment, by sex and age' de Eurostat.