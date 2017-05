Empleo está tramitando 19 expedientes de jubilación anticipada para colectivos con trabajos penosos

Según Báñez, el motivo de este bajo número de expedientes no se debe a la propia administración, sino al grado de concreción que se hacen de estas solicitudes, ya que hay que seguir los procesos que se establecen por ley.

Por otro lado, ha apuntado que el Gobierno tiene compromiso de alargar de manera voluntaria la vida laboral con incentivos para compatibilizar el 50% del salario y la pensión, lo cual "es compatible" con facilitar una reducción de la edad de jubilación a este colectivo de trabajadores que, por la naturaleza de su trabajo, no pueden seguir ejerciéndolo hasta la edad legal de jubilación.

No obstante, ha señalado que antes de acceder a esta reducción de la edad de jubilación se tendrá que intentar un cambio de la actividad de este colectivo, ya que antes de analizar si la situación de los trabajadores de estos ámbitos es susceptible de tener coeficiente de reducción "hay que analizar si se puede modificar primero el cambio de actividad".

Fuentes de Empleo han explicado a Europa Press que no todos los expedientes son de carácter individual, sino que pueden estar referidos a un colectivo concreto, como puede ser el caso de la policía local.

La ministra ha recordado que el Gobierno está cumpliendo con la ley y que lo que siempre se ha hecho es "acreditar si uno de estos colectivos se podía someter a modificaciones de las condiciones de trabajo y luego analizar el tipo de actividad para saber si es susceptible o no de la excepcionalidad de los coeficientes de reducción que recoge en la disposición adicional vigésima sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social".

Por su parte, el senador del Grupo Socialista Óscar Guardingo Martínez ha insistido en que "no hay dudas" de que modificar las condiciones de trabajo y mejorarlas contribuye a mejorar la situación de los trabajadores que realizan trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres, pero que "muchas veces" las condiciones no son modificables, ya que "la naturaleza del ser humano no es modificable".

Báñez ha insistido en que el Gobierno siempre ha conducido este tema con "transparencia, responsabilidad y respeto escrupuloso a la norma vigente". Por ello, ha afirmado que "es bueno" que los procesos para acceder a la jubilación anticipada sean "rigurosos". "Estamos ante un régimen excepcional y, aunque algunos puedan hacerlo por tratarse de actividades por insalubridad, toxicidad o inseguridad, hay que preservar el conjunto del sistema", ha justificado.