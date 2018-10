Derogar la reforma de pensiones sin alternativa pone en riesgo su viabilidad y duplica el déficit, según Fedea

Fedea ha advertido de que la derogación de la reforma de 2013 sin un plan alternativo pondría en riesgo la viabilidad del sistema de pensiones y la equidad intergeneracional, ya que supondría un aumento anual de entre 3 y 3,6 puntos del PIB al déficit de la Seguridad Social.

El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha hecho hincapié, durante la presentación del informe '¿Hacia una nueva reforma de las pensiones?', en que "no sería prudente" derogar la reforma de 2013 sin un plan "alternativo, claro y bien estudiado". De cara a 2050, habrá un aumento "muy grande" del número de pensiones y lo van a tener que pagar generaciones bastante pequeñas.

"La carga sobre esta gente puede ser demasiado alta e injusta en términos de reparto generacional", ha añadido, tras asegurar que de cara a los próximos años no se puede dejar que las pensiones se coman el margen de maniobra fiscal del Estado español.

En esta línea, ha afirmado que podrían pasar cosas que mejoren el sistema, aunque lo ve "poco probable". Entre las acciones que mejorarían el sistema, destacan que haya un enorme flujo de inmigrantes castellanoparlantes y "bien cualificados", que se puedan integrar bien en la economía y sociedad española, así como la mejora de la productividad.

Para de la Fuente, esta última es en la que se debe trabajar y hacerla posible. "La experiencia reciente no nos sugiere que sea muy probable que tengamos un milagro de productividad en los próximos años, especialmente si no hacemos nada", ha resaltado, tras insistir en que la mejor forma de preservar el Estado de bienestar es "aumentar todo lo que se pueda el tamaño de la tarta a repartir".

No obstante, Fedea considera que, bajo previsiones razonables", no existe ninguna forma indolora de financiar este aumento del gasto, puesto que si se hace con deuda, esta aumentará rápidamente hasta niveles "insostenibles y hay peligro de ajuste traumático".

Por otro lado, si se pagara el aumento del gasto con subidas de cotizaciones o de impuestos, el incremento de la presión fiscal sobre ciertos activos sería "muy grande e injusto". Así, Fedea apuesta por que la nueva reforma del sistema de pensiones incluya medidas de contención del gasto distribuidas entre los pensionistas actuales y futuros, así como incrementos de ingresos que procedan de toda la sociedad.

REDUCIR GASTOS Y AUMENTAR LOS INGRESOS

Así, Fedea cree que hay que elaborar un plan "realista y destallado" de ingresos y gastos durante las tres próximas décadas para garantizar el equilibrio financiero del sistema y que haya un reparto equilibrado de los esfuerzos necesarios entre los diversos colectivos.

Asimismo, apuesta por que las pensiones mínimas se revaloricen conforme el IPC para garantizar la suficiencia del sistema, pero considera que para el resto de pensiones habría que introducir una regla de actualización que fuese sensible a la evolución de la actividad económica y a la situación financiera del sistema, pero que fuese menos drástica que el actual índice de revalorización de las pensiones.

ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN ALTERNATIVO

Respecto al índice de revalorización alternativo, Fedea apuesta por tener en cuenta el IPC y los ingresos y los gastos del sistema de la Seguridad Social. Bajo su punto de vista, esta fórmula "suavizaría considerablemente" los efectos del índice de revalorización actual, pero seguiría contribuyendo a frenar en medida el crecimiento del gasto cuando el sistema esté en déficit y trasladaría de manera automática a los pensionistas una parte del incremento de la renta nacional si se consigue crecer lo suficiente para que el sistema esté en superávit.

"Al final la mejor garantía posible de la sostenibilidad del sistema de bienestar es una economía saludable que crece a buen ritmo", ha apuntado. Por otro lado, ha afirmado que sin hacer nada y mantener el sistema tal y como está en estos momentos, no pasarían muchos años hasta que Bruselas comience a protestar.

"Sería muy difícil cumplir con los objetivos a los que nos hemos comprometido si no hay una subida fuerte de ingresos y no hay reformas", ha apuntado de la Fuente. El informe apunta que en 2050, en el peor escenario posible, las pensiones podrían recortarse hasta un 46,7%. Este escenario tiene en cuenta que no se hace ningún cambio y que la inmigración se sitúa en cifras base.