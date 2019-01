Trabajo

http://www.teinteresa.es/empleo/trabajo/Ciudadanos-Pacto-Toledo-presentara-conclusiones_0_2168183310.html

Ciudadanos cree que el Pacto de Toledo presentará sus conclusiones antes de junio

El representante de Ciudadanos en la Comisión del Pacto de Toledo, Sergio del Campo, cree que dicha comisión no está haciendo los deberes, porque "la solución no está en decir que aquí no pasa nada", según ha apuntado durante su intervención en un seminario sobre pensiones organizado por Inverco, donde ha confiado en que pueda presentar sus conclusiones antes de junio porque ya están muy avanzadas.