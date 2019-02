CEOE rechaza recurrir a decretos en periodo electoral pero mantiene el diálogo abierto con el Gobierno

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha querido dejar claro este lunes que la patronal mantiene el "diálogo abierto" con el Gobierno central y no protagoniza "ningún enfrentamiento" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, si bien rechaza recurrir a la aprobación de reales decretos-ley "en un periodo electoral" como el que se abre ahora en España.

Así lo ha manifestado Garamendi en el transcurso de un desayuno informativo de Europa Press Andalucía organizado en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol, Orange y laboratorios VIR, en el que el presidente de la CEOE ha presentado al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, y al que han asistido, entre otros, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y los consejeros andaluces de Hacienda, Juan Bravo; Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y Salud y Familias, Jesús Aguirre.

Garamendi ha defendido que es "compatible, con lealtad institucional pero con independencia, decir las cosas que creemos porque pensamos que son buenas para nuestro país, y también entiende que es "obligación" de su organización "tender la mano y decir que estamos ahí".

En esa línea, ha parafraseado al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, también presente en el desayuno, para apuntar que el diálogo social es "la mejor infraestructura de un país", y al respecto ha valorado "las 5.000 mesas abiertas entre sindicatos, empresarios y trabajadores" que durante los últimos años, y pese a la crisis económica, "han generado paz social".

"Nosotros nos sentamos en las mesas y estamos dispuestos a hablar, pero lo que no vamos a hacer bajo ningún concepto es entrar en un periodo electoral o en elecciones", porque "ni nos presentamos a las elecciones ni tenemos que hacer política", ha apostillado Garamendi, quien en esa línea ha defendido que "tendremos que jugar en el campo de juego que los españoles marquen" con su voto en las urnas.

Además, el presidente de la CEOE ha considerado que "no es muy serio" que ahora, cuando se han convocado elecciones, se quiera recurrir por parte del Gobierno a decretos sobre asuntos que "no son urgentes", como requiere la Constitución.

DIFERENCIAS ENTRE DECRETOS Y PROYECTOS DE LEY

Garamendi ha subrayado además la diferencia entre un proyecto de ley y un real decreto, señalando que este último "es un contrato de adhesión". "O me compras el papel, o no hay nada, o me compras este paquete o no me lo compras", ha expuesto el presidente de la CEOE al referirse a los decretos.

En esa línea, ha advertido también del "efecto ómnibus" que "a veces se plantea" con los decretos cuando se meten en ellos "muchos temas" diversos, "de tal manera que si no me gusta una cosa luego me acusarán de que no quiero apoyar que los mayores de 52 años no puedan tener un subsidio", cuando no es así, porque "¿cómo no vamos a apoyar que a alguien haya que ayudarle?", se ha preguntado Garamendi, quien ha querido dejar claro, por tanto, que en lo que no pueden estar de acuerdo en la patronal es "en que nos diluyan en un montón de normas que no podemos discutir".

En esa línea, ha subrayado que se está hablando de "muchas materias que van a afectar al empleo, que pueden constreñir la creación de empleo, y de otras materias que son fundamentales, como son las pensiones".

PENSIONES

Al respecto de estas últimas, ha comentado que "es muy difícil que yo pueda firmar un papel el miércoles cuando el Pacto de Toledo se ha roto el día anterior". "No podemos ir poniéndole esparadrapos a las pensiones, ir cosiendo a corto plazo qué es lo que queremos".

Garamendi ha apuntado que lo que plantea la CEOE es "esperar a que se den las elecciones" generales y "que los españoles decidan qué es lo que quieren". Tras dejar claro que él defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez "claro que es legítimo", ha recordado que ha sido el propio presidente quien ha convocado los comicios, y en esta época preelectoral "hay confrontación", de forma que "no es momento de hablar de acuerdos porque es mucho más difícil".

Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha señalado, al respecto de las pensiones, que "no se puede pasar la pelota" y "andar buscando un acuerdo en el ámbito del diálogo social cuando en el Pacto de Toledo no se ha conseguido llegar" al mismo, teniendo en cuenta que "el diálogo social siempre ha sido posterior al acuerdo que haya tenido el Pacto de Toledo".

Por eso, "no se puede pretender que no haya acuerdo en la comisión del Pacto de Toledo y querer llevarlo al diálogo social", según ha insistido el presidente de la asociación de trabajadores autónomos, quien ha coincidido en que "en España todos tenemos que afrontar con responsabilidad lo que es nuestro sistema público de pensiones", pero se debe hacer "con sosiego".

Amor ha manifestado que, "si no se hubieran convocado elecciones, el Pacto de Toledo hubiera llegado a un acuerdo, porque estaba cerrado", y ha lamentado que "es el problema cuando en la vida política el electoralismo está por encima del bienestar de todos".

"DEBILITAMIENTO" DE LA DEMOCRACIA

Además, el presidente de ATA ha advertido al Gobierno central de que cambiar la reforma laboral por Real Decreto-Ley "debilita y mucho" la democracia, y en esa línea ha defendido que si en 2013 se creó empleo fue "porque la reforma laboral permitió que muchos autónomos y sus trabajadores pudieran sacar a flote sus empresas".

"No tiene sentido, que el Gobierno tenga la intención de aprobar un Real Decreto-Ley laboral, anunciada ya la disolución de las Cortes", ha afeado el presidente de los autónomos, quien ha señalado que "no es tan 'urgente y necesario' que es como se justifican los reales decretos como para no poder esperar a que los españoles decidamos en las urnas y se constituyan unas nuevas Cortes".

De esta manera, ha señalado que con esta práctica "se debilita y mucho la democracia en nuestro país", toda vez que ha pedido a los gobernantes "respetar nuestra Constitución y nuestro sistema democrático".

"Y, si en momentos puntuales, tienen dudas en la gobernanza de España, que no improvisen, ya está todo inventado, que miren en nuestra historia como se hizo, que revisen los Pactos de la Moncloa", ha explicado, mientras que se ha mostrado confiado en que la situación "se corrija" y que el gobierno que salga de las urnas apueste "firmemente" por medidas que generen empleo, actividad económica y bienestar social, para que todos "podamos remar en la misma dirección".