CEOE considera que el acuerdo de Presupuestos no permitirá consolidar el ciclo económico expansivo

"La política presupuestaria es expansiva en gastos sociales, elude cualquier referencia al gasto destinado a políticas sectoriales y de inversiones e irá acompañada de una subida de impuestos, sobre todo al sector empresarial", según ha señalado la CEOE en un comunicado.

Para la CEOE, la política presupuestaria y fiscal no es adecuada para consolidar el ciclo económico porque con los niveles de deuda tan elevados que tiene España, "aumentar el gasto corriente, es decir, el que se convierte en estructural, es un obstáculo para la sostenibilidad de las cuentas públicas en el medio y largo plazo".

La patronal avisa de que "hay que tener en cuenta que las previsiones para la economía española apuntan a una clara desaceleración, con riesgos a la baja, a lo que se añade que el Banco Central Europeo (BCE) realizará probables subidas de los tipos de interés en 2019, lo que significa un aumento de intereses en pago de la deuda".

Asimismo, la CEOE no está de acuerdo con que España tenga un problema de ingresos tributarios, puesto que, según recuerda, en 2018 la recaudación prevista superará al máximo histórico del año 2007, año en el que existió superávit presupuestario.

"Es evidente que, si no se han recuperado los ingresos y, aún así, nos encontramos en déficit, es porque el gasto no se ha contenido", ha apuntado, tras insistir en que cualquier incremento de la recaudación "debe venir por la vía del incremento de las bases imponibles y no por la del aumento de impuestos".

Por otro lado, respecto al incremento de la recaudación de 5.678 millones de euros que se anuncia, la CEOE cree que "no se adecúa con el impacto recaudatorio neto de las medidas fiscales anunciadas".

El aumento de la carga fiscal, sobre todo a las empresas, resta competitividad, recuerda la patronal, que también apunta que introduce elementos de inseguridad jurídica que van a retrasar las decisiones de inversión, impactando al empleo en el sector privado.

DESVENTAJA COMPETITIVA PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Asimismo, ha destacado que la adopción de medidas unilaterales en materias que son objeto de debate en la Unión Europea coloca a las empresas españolas en desventaja competitiva.

La Confederación también ha echado en falta medidas destinadas a solucionar los grandes retos de la economía española. Bajo su punto de vista, "se gasta más" en estas cuentas para 2019, pero "no se resuelven los problemas de fondo".

Con cifras, la CEOE ha alertado que el mantenimiento de los objetivos de déficit público en el 2,7% del PIB para este ejercicio y en el 1,8% para 2019 supone "una demora del proceso de consolidación fiscal".

Además, considera que no se cumplirán los objetivos comprometidos de déficit para 2018 y 2019, situados en el 2,2% y el 1,6% del PIB, respectivamente, por lo que podría haber una desviación de unos 6.000 millones de euros anuales.