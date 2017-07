CC.OO. rechaza la propuesta del Gobierno sobre la Garantía Juvenil

El sindicato subraya que en la mesa de diálogo social para un Plan de Choque por el Empleo y el sistema de Garantía Juvenil, ha trasladado al Gobierno una serie de propuestas con el objetivo de atender la situación de precariedad y desempleo de la juventud.

La organización que dirige Unai Sordo se ha mostrado en desacuerdo con el complemento salarial de 430 euros vinculado al contrato de formación y aprendizaje ante la "escasa incidencia" que tendrá esta medida y las "múltiples dificultades" que plantea en la negociación colectiva.

Para CC.OO., la lucha contra el paro juvenil y la precariedad laboral que sufre el colectivo pasa por regular el sistema de prácticas no laborales pues su extensión "impulsa el abuso y la explotación de la juventud trabajadora".

Así, el sindicato reclama la derogación del Real Decreto que regula las prácticas no laborales en empresas para jóvenes con titulación oficial; la eliminación de las prácticas no laborales extracurriculares; la derivación de las prácticas no laborales ofertadas "unilateralmente" por entidades públicas y privadas al contrato laboral en prácticas, y el establecimiento de un Estatuto del Estudiante en Prácticas no laborales curriculares que dote de derechos a estudiantes.

Otra de las propuestas de CC.OO. consiste en la contratación de personal de orientación en las comunidades autónomas para que los Servicios Públicos de Empleo cuenten con recursos propios y específicos para un correcto asesoramiento, orientación y seguimiento de la juventud.

En relación a esta medida, el sindicato considera que debería actuarse prioritariamente sobre los jóvenes sin cualificación poniendo en marcha itinerarios personalizados de orientación, acompañados de formación y de una ayuda económica que garantice un ingreso mínimo equivalente al 80% del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem).

Asismo, la organización sindical quiere que se revise la regulación del contrato para la formación y el aprendizaje para que se ajuste a la finalidad formativa de este tipo de contratación.