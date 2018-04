CC.OO. anuncia movilizaciones si la negociación con la patronal y el Gobierno no da resultados "pronto"

El secretario de organización y portavoz de CC.OO., Fernando Lezcano, ha afirmado este martes que el sindicato abrirá un proceso de movilización "creciente y general" si se mantiene la aptitud del Gobierno y de las organizaciones empresariales en las mesas de negociación abiertas y no se consiguen acuerdos "pronto".

"Vamos a volcar todos nuestros esfuerzos en que las mesas de negociación abiertas cobren fuelle y arrojen más pronto que tarde resultados", ha apostillado Lezcano durante su intervención en un encuentro con los medios, donde también ha hecho hincapié en que las diversas mesas de negociación están en "situación crítica".

En esta línea, ha asegurado que son muchos los meses en los que CC.OO., junto con UGT, ha intentado dar solución negociada, "sin respuesta" por parte de la patronal y el Gobierno, a los problemas que tiene el empleo, los trabajadores y los desempleados.

"Ni somos capaces de avanzar significativamente en las mesas que tenemos abiertas con el Gobierno en temas como la contratación o igualdad, ni somos capaces de avanzar en la materia del acuerdo de negociación colectiva", ha apostillado Lezcano.

"EMPRESARIOS INSTALADOS EN EL VENTAJISMO DE LA REFORMA LABORAL"

En concreto, respecto a la negociación con la patronal, el secretario del sindicato ha afirmado que "le da la impresión de que los empresarios se han instalado cómodamente en el ventajismo que les ofrece la reforma laboral".

Por ello, cree que las organizaciones empresariales no ven la necesidad de promover acuerdos interconfederales cuando saben que los acuerdos benefician a la propia negociación colectiva, ya que esta negociación es un "excelente mensaje" de confianza y estabilidad para los prescriptores económicos.

"Si el momento actual se caracteriza por el crecimiento sin reparto, la estrategia del sindicato se va a centrar en la exigencia de que el descreimiento venga acompañado de reparto", ha resaltado Lezcano, que también ha insistido en que CC.OO. espera que la propuesta sindical a la que aspiran en salarios, igualdad, precariedad, contratación, pensiones o fiscalidad sea de carácter unitario, es decir, que cuente con también con el apoyo de UGT.

Por otro lado, también ha trasladado a la patronal que el acuerdo de negociación colectiva en determinadas fechas "ya no vale la pena" y que las organizaciones sindicales no van a caer en la "celada" que supuso la negociación de la revisión salarial para 2017, en la que se fueron prorrogando los plazos de cierre del acuerdo y que finalizó en julio sin acuerdo.

"Si hay margen para cualquier posibilidad de acuerdo en un tema de tanta trascendencia debe ser antes del verano, después no nos sirve absolutamente para nada", ha puesto de relieve. No obstante, Lezcano ha asegurado que "no se puede ser muy optimista" en estos momentos sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo porque la actitud de la patronal es "ambigua".

"Hay cierta ambigüedad de planteamientos y cuando intentas sacarles de esta ambigüedad y precisar su posición, te encuentras con una discrepancia profunda entre sus planteamientos y los nuestros", según Lezcano.

NO SE VE UN ACUERDO EN UN HORIZONTE TEMPORAL CERCANO

En concreto, respecto a los salarios, como ejemplo, Lezcano ha afirmado que los sindicatos quieren que se tenga al IPC como referencia para subir los salarios, mientras que la patronal, "en un acto de modernez", quiere incorporar algunas variables, como la previsión de crecimiento o la evolución del empleo, que han formado parte de otros acuerdos en otros ámbitos como en el alcanzado en la Función Pública y que nunca habían formado parte de la negociación colectiva.

Bajo su punto de vista, estas diferencias son una "dificultad" para alcanzar un acuerdo. "Los empresarios le han cogido gusto al ventajismo que les da la reforma laboral y quieren seguir teniendo barra libre, pero el problema es que nos hacen que no veamos un acuerdo en un horizonte temporal cercano", ha asegurado Lezcano.

Sin embargo, ha recordado que las diferencias no son insalvables, que el modelo de la patronal y los sindicatos está "enfrentado desde el inicio de los tiempos" y que en otras ocasiones se ha conseguido llegar a acuerdos y materializarlos", aunque, en estos momentos, "lo cierto y la verdad es que la cosa está muy difícil".

Por último, ha hecho un llamamiento a la patronal para que se dé cuenta de que todos los agentes sociales deben ser capaces de ofrecer soluciones a los problemas que tiene la gente, ya que es su principal función. "Si la patronal por ventajismo torpedea un acuerdo de esta naturaleza está contribuyendo a desprestigiar el rol que le corresponde como agente social. ¿Si no estamos para estas cosas, para qué estamos los interlocutores sociales para ser meros grupos de presión?", ha cuestionado Lezcano.