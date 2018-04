CC.OO. ve "lamentable" que Hernando pida a los jubilados que den las gracias por la subida de las pensiones

"Me parece una absoluta provocación y lamentable que un representante del partido que tiene el Gobierno tenga esta actitud de chulería y provoque al conjunto de la población que está descontenta porque se crece y no se distribuye la riqueza. Me parece imprensentable", ha apostillado Sordo.

Así, ha hecho hincapié en que ni las pensiones ni la revalorización de las mismas son una concesión graciosa ni de Hernando ni de su partido a nadie. "Estas provocaciones vienen bien para generar mala leche, pero me parecen impropias", ha añadido.

Por su parte, Álvarez ha asegurado que Hernando "miente y lo sabe", ya que los únicos culpables, bajo su punto de vista, de que se haya roto el Pacto de Toledo es el PP, que con el decreto de 2013 cambió las reglas del juego que se habían pactado en 2011, tanto en relación al factor de sostenibilidad como a la propia revalorización automática de las pensiones.

"El Partido Popular es responsable de una reforma que es la que provoca que hoy en día las pensiones se estén revalorizando un 0,25%", según Sordo que también ha señalado que las declaraciones de Hernando le parecen una forma de hacer política bastante "poco seria y macarra".