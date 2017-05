CC.OO. y UGT harán esta semana una última propuesta a la patronal sobre salarios

Así lo ha señalado el líder sindical durante la presentación del 11º Congreso Confederal de sindicato, donde también ha afirmado que la Secretaría de Acción Sindical de CC.OO. está trabajando "mano a mano" con UGT para mandar a la patronal esta oferta a lo largo de esta semana.

"No se va a poder hacer nada más que consensuar la última propuesta", ha añadido Toxo, tras insistir en que una vez le llegue la propuesta a la patronal "no hará falta ni que les convoquen", sino que "bastará con una llamada o con contestar a un correo para saber si habrá acuerdo o no".

El secretario general de CC.OO. ha afirmado que harán pública, junto con UGT, esta última oferta sobre salarios para las organizaciones empresariales una vez la hayan consensuado. Así, cree que "no habrá impedimento" para cerrarla y hacerla pública esta semana.

Hasta ahora, CC.OO. y UGT han reclamado un aumento salarial de entre el 1,8% y el 3% para 2017, mientras que CEOE y Cepyme han ofrecido una horquilla de entre el 1% y el 2%, más medio punto adicional vinculado a productividad.

Fuentes sindicales señalaron la semana pasada a Europa Press que estaban dispuestos a negociar una propuesta salarial si las organizaciones empresariales retomaban el diálogo.

También indicaron que no renuncian a su demanda de generalizar las cláusulas de revisión salarial al entender que son la mejor garantía y una herramienta imprescindible para avanzar en la recuperación del poder adquisitivo.