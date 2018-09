CC.OO. y UGT ven los datos de paro "un poco peores" y constatan "ciertos nubarrones" en la economía

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que los datos de paro de agosto, que subió en más de 47.000 personas (el mayor incremento desde 2011), son "un poco peores que años anteriores", y ha advertido de que España tiene un "serio problema" de creación de empleo de calidad.

Álvarez ha advertido de que todas las estadísticas muestran que 2018 no está siendo un año turístico tan bueno como en ejercicios anteriores, por lo que ha instado a cambiar el modelo productivo y apostar "por la industria, el turismo de calidad y la contratación indefinida". Hasta que eso llegue, considera que hay que atender a los desempleados y crear un subsidio que permita a los parados "no tener que malvivir sin tener ningún recurso".

En la misma línea, el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha calificado el dato de paro registrado de agosto de un "mal dato", si bien ha recordado que "normalmente" los datos de ese mes suelen ser malos, porque suelen bajar los datos de afiliación e incrementarse el paro registrado.

"El dato es este año un poquito peor que el anterior, en general es un mal dato", ha apuntado Sordo en una entrevista en RNE, en la que ha avisado también de que la calidad del empleo que se crea es "muy mala", ya que menos de un 6% de los contratos generados en agosto fueron indefinidos y a jornada completa.

En todo caso, ha señalado que los datos de contratación de verano están marcados por la estacionalidad, de forma que "igual que se crea empleo, se destruye", por lo que al igual que Álvarez ha insistido en que España necesita fundamentar su crecimiento en bases más sólidas que la estacionalidad o actividades que dependan mucho del número de turistas.

Dado que parece "previsible" una caída del turismo este año, Sordo crea que hay que buscar unos Presupuestos "más expansivos" y una mayor activación de la economía a través del reparto de la renta que se genera, ya que será "más eficaz" para la creación de empleo.

"CIERTOS NUBARRONES" EN LA ECONOMÍA

Preguntados sobre una posible desaceleración de la economía, Álvarez ha indicado que algún pilar fundamental de la economía, como el turismo, ha bajado y está relacionado con la coyuntura internacional, por lo que cree que hay que ver cómo evolucionan otros factores, como el precio del petróleo.

El líder de UGT ve "absolutamente imprescindible" que España cuente con un modelo productivo basado en la industria, la innovación y la digitalización, para conseguir "empleo estable" frente a una senda de "precariedad" en la que "mucha gente ha trabajado en situación pésema y con contrato a tiempo parcial".

De su lado, Sordo constata ya "ciertos nubarrones" en la economía española, ya que algunos elementos que eran hasta ahora vientos de cola se han vuelto casi "vientos de cara". "España necesita unas pautas de crecimiento mucho más sostenibles", ha apostillado.

SE ALARGARÁ LA LEGISLATURA

Respecto a un posible adelanto electoral, Sordo ha dicho que "indiscutiblemente" se puede producir porque el escenario "no es sencillo de gobernar", pero tras conversaciones con distintos responsables de partidos cree que se va a producir un intento de "alargar la legislatura", pactando un escenario de acuerdos amplios en materia de presupuestos, que aunque va a ser "complicado", hay una "voluntad política del PSOe y Podemos de avanzar por ahí".

Eso sí, cree que la deriva que tome la cuestión de Catalauña va a influir porque va a "mediatizar" la posición del PDeCAT y ERC, pero se ha mostrado convencido de que el Gobierno y los principales grupos "van a jugar la partida de dar un recorrido a la legislatura". "Luego veremos a ver qué ocurre", ha añadido.

En cuanto al decreto que se votará este jueves para alargar la prestación de parados, Sordo ha anticipado que habrá algún "problema" ya que algunos grupos no han desvelado su sentido de voto y la posición de los grupos nacionalistas catalanes está más relacionada con las dinámicas del Gobierno respecto a Cataluña que por el contenido de las iniciativas.

No obstante, cree que acabará imperando el "sentido comun" porque "todavía no hay un interés general de adelanto de elecciones". "Quien más y quien menos no tiene muy claro cómo le iría con un adelanto electoral", a lo que se suma que si en la legislatura hubiese una "cierta sensación caótica", no beneficiaría a los grupos que apoyaron la moción, ha agregado Sordo, quien ve un "interés compartido" porque la legislatura tenga "cierto recorrido", aunque el tema catalán "siempre tiene un punto de inestabilidad permanente".