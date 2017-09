CC.OO. y UGT advierten de que el Prepara no se prorrogará si no hay unanimidad entre las CCAA

Así lo han señalado tras la reunión que han mantenido este lunes con el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, en la mesa de diálogo social de Plan de Choque por el Empleo, que se ha desarrollado, bajo petición sindical, para tratar la prórroga del plan Prepara, que caducó el pasado mes de agosto.

Tras el encuentro, la secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CC.OO., Lola Santillana, ha apuntado que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha afirmado que las comunidades autónomas cuentan con el borrador del Real Decreto que prorrogaría el plan, pero que todavía no hay 'feedback' por parte de ellas, por lo que "no se sabe todavía qué va a pasar".

Santillana ha destacado que las organizaciones sindicales "han vuelto a recordarle al Gobierno que se está perdiendo mucho tiempo y que los beneficiarios no están cobrando nada". "Hemos mantenido nuestra propuesta de realizar dos cambios en el Plan de Activación para el Empleo (PAE) para que sea aprobado por Consejo de Ministros y para que las personas que no están recibiendo ninguna ayuda no se queden al descubierto", ha asegurado Santillana.

Respecto a la propuesta de realizar los cambios en el PAE, Santillana ha apuntado que desde el Ministerio han negado que esto sea posible, ya que se tardaría lo mismo en llevar a cabo las modificaciones que en prorrogar el Prepara.

El Gobierno ahora ha de reunirse con las comunidades autónomas y ver si se llega a un acuerdo, el problema, según Santillana, es que va a llegar octubre "y la gente va a estar sin cobrar". Además, ha confirmado que el secretario de Estado de Empleo ha señalado que el PAE podría estar denunciado ante el Tribunal Constitucional, al igual que el Prepara.

El Tribunal Constitucional considera que dos apartados del Prepara contravienen el orden constitucional de distribución de competencias, al estar gestionados por el Servicio Público de Empleo (SEPE) en vez de por las comunidades autónomas. No obstante, la secretaria de Empleo y Cualificación Profesional del sindicato liderado por Unai Sordo cree que en la prórroga del Prepara están "primando" los intereses políticos por encima de las personas y ha afirmado que esto es "una gran irresponsabilidad".

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, por su parte, ha asegurado que UGT ha insistido en que la prórroga del plan debe ser "inmediata" y con carácter retroactivo, ya que "cada día que pasa hay desempleados que están acudiendo a las oficinas de empleo y a los que les están diciendo que este plan no está en vigor".

Sobre la conferencia sectorial con comunidades autónomas, Barrera ha destacado que esta actuación es "insuficiente" y que la prórroga se debe hacer cuanto antes. "Entendemos que no hay excusas para que no se haga", ha apostillado.

La reunión de la mesa del Plan de Choque por el empleo, ubicada en el marco del diálogo social, tiene como objetivo principal de trabajo la revisión de todas las protecciones por desempleo que existen en el país. Sin embargo, tanto CC.OO. como UGT se han quejado de que desde enero no se habían abordado estas materias en profundidad ni se había planteado un calendario de actuación, hecho que tampoco se ha realizado en esta primera toma de contacto, según fuentes sindicales.

Desde UGT también se ha planteado que "no hay excusa" para que se aborde una reforma de todo el sistema de protección por desempleo español y que debería aumentarse la protección por desempleo, que en la actualidad ronda el 58%, hasta niveles de 2011, cuando rozaba el 80%.

"Se debe proteger a los desempleados más y mejor. No hay excusas para no hacerlo ahora que sube el PIB y que hay crecimiento económico", ha recalcado Barrera, tras asegurar que también se le ha trasladado al Gobierno que "no es de recibo ni serio" que no se dé continuidad al proceso de negociación del plan de choque por el empleo juvenil, que se llevó a cabo en julio, y donde UGT planteó un nuevo modelo de contrato relevo.

LLEVAR A CABO UNA REFORMULACIÓN TOTAL

Los sindicatos también han afirmado que el Gobierno les ha explicado cómo está el sistema de protección. Para las organizaciones sindicales, este sistema requiere de una reformulación total, porque debido a las reformas permanentes, sobre todo por la reforma laboral de 2013, se han endurecido los requisitos de acceso, lo que hace que las personas estén dejando de cobrar y no tengan acceso a estos subsidios.

Santillana y Barrera creen que la principal pega de este encuentro es que no se les ha entregado suficiente documentación para realizar un diagnóstico sindical ni se ha cerrado un calendario de actuación. "Necesitamos datos para hacer un análisis en profundidad para que podamos analizar y empecemos a realizar un trabajo que no se centre en la reordenación, sino en la reforma integral del sistema de protección", ha concluido Barrera.

ACTUAL SITUACIÓN DEL PREPARA

Según su regulación actual, el Plan Prepara, que caducó el pasado 15 de agosto, se prorroga automáticamente cada seis meses mientras la tasa de paro española supere el 18%. Sin embargo, la tasa de paro del segundo trimestre ha sido del 17,22%. La intención de Empleo es la de revisar el actual sistema de protección para los desempleados de larga duración, con el fin de simplificar los programas complementarios existentes (PAE, Prepara y RAI).

El programa de recualificación profesional para las personas que agotan la protección por desempleo, conocido cono Plan Prepara, contempla una ayuda de 400 euros mensuales (450 euros para quienes tengan responsabilidades familiares) durante un máximo de seis meses para aquellos desempleados que ya no perciben la prestación por desempleo de nivel contributivo o bien alguno de los subsidios.

El objetivo de este programa es mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración o aquéllos con responsabilidades familiares.