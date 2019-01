Bonet ve una buena noticia que se disminuyan los parados y pide políticas que vayan en coherencia

Así lo ha señalado Bonet en un encuentro con los medios tras participar en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha hecho hincapié en que es necesario que haya "más trabajo, más ocupación y menos paro".

Por otro lado, Bonet, sobre la subida de bases de cotización, cree que "no es bueno" que se cargue sobre la empresa, porque "el objetivo fundamental sigue siendo el crecimiento económico", que dará más empleo y colocará a España en una mejor situación de competitividad en el mundo.

También considera que es necesario trabajar para impulsar la formación profesional dual, porque cree que la formación es necesaria y que se debería impulsar para que llegue al mundo de las pymes.

"España tiene una tremenda paradoja, cuenta con casi medio millón de jóvenes en paro y las empresas no pueden cubrir entre 300.000 y 500.000 puestos de trabajo porque no encuentran gente cualificada para trabajar ahí", ha señalado, tras afirmar que hay un desajuste que "de alguna manera habrá que superar".

Por ello, apuesta por vincular "estrechamente" los sistemas educativos con las necesidades competenciales de las empresas que buscan en el mercado de trabajo y no encuentran. Esta medida, bajo su punto de vista, mejoraría la empleabilidad de las personas y la competitividad del tejido productivo.

También Bonet ha destacado que, aunque este país ha mejorado mucho en enseñanza, ha perdido en educación en valores. "Hay que dar un impulso y engarzar el mundo de la empresa y el de la universidad", ha añadido.

NO PERJUDICAR LA MARCHA DE LAS EMPRESAS

Sobre los Presupuestos de este año, Bonet ha afirmado que "tiene sus dudas sobre el cumplimiento de los ingresos previstos" y afirma que aunque él es optimista, no lo es quizás tanto como el Gobierno.

"Me da la sensación de que podemos tener un incremento del déficit más allá del que está previsto y eso no es bueno", ha subrayado Bonet, que también ha afirmado que lo que hay que hacer es "cumplir con las constricciones" impuestas.

No obstante, Bonet ha afirmado que estaría a favor de aumentar los gastos como los sociales, aunque cree que es "evidente" que esto no puede ser tal y cómo se ha planteado, porque perjudica la marcha normal de las empresas uniéndolas a impuestos que en estos momentos "no les convienen".

"Lo que hay que hacer es aumentar las posibilidades de empleo en este país", ha dejado claro, tras afirmar que las medidas incluidas en los Presupuestos "pueden frenar este proceso".